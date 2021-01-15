亞馬遜「全州醫療崩潰」！巴西變種病毒襲擊　「地球之肺」氧氣用盡

實習記者閔文昱／綜合報導

巴西亞馬遜州疫情升溫，目前全球第三大新型冠狀肺炎（COVID-19）疫區巴西正遭遇第二波疫情失控，首府馬瑙斯（Manaus）確診死亡人數激增，醫院床位及氧氣供應不足，許多患者也被迫轉移到其他州進行治療，醫療系統正面臨全面崩潰。

▲巴西新冠肺炎疫情失控，亞馬遜州正面臨「缺氧」危機。（圖／路透）

綜合外媒報導，在擁有200萬人口的馬瑙斯，醫生們正在協調700名重症病患往外州撤退救命。衛生當局表示，亞馬遜所需要的氧氣量，是目前當地供氧的3倍，部分醫院的氧氣筒已耗盡，「重症缺氧問題比想像中更為嚴重，氧氣用盡，而一些醫療中心已經成了一種窒息室。」重症病房已無法負荷激增的病例，呼籲各州協助。

▲巴西許多醫院已無法負荷，只能將病患轉送他州。（圖／路透）

為阻止新病毒株以及第2波疫情傳播，亞馬遜州將從15日開始實施宵禁措施，然而13日通報的198例死亡病例已是連續第4天創下新高。亞馬遜州長利馬（Wilson Lima）表示，州首府瑪瑙斯（Manaus）的疫情擴散已經徹底失控，全州已知可用的氧氣瓶儲量只剩不到7天可用，現在已經處於「疫情最嚴峻的時刻」。

巴西衛生部長帕祖洛（Pazuello）在網絡廣播中聲明，由於死亡人數再次上升，馬瑙斯的醫院缺少醫務人員，亞馬遜州已經呼籲美國派出一架帶有氧氣瓶的軍用運輸機支援，在過去5天內巴西軍方也已經運送了400個氧氣瓶至亞馬遜州。

▲巴西已緊急連繫美國，希望能對亞馬遜提供支援。（圖／達志影像／美聯社）

馬瑙斯在去年第一波疫情大流行時就曾遭遇嚴重打擊，而本週發現的「巴西變種病毒株B.1.1.28」很可能就是這次亞馬遜州醫療崩潰的主因。「巴西系變種病毒」類似於英國與南非的變種病毒，都是在「棘蛋白」（spike protein）上出現變異，但對於是否同樣都有更強的「增生力」與「感染效率」目前尚無法得知。

巴西因新冠肺炎死亡的人數已經超過20.5萬人，是僅次於美國，全球死亡人數第二多的國家。目前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）也表示，將「盡全力供應醫用氧氣以解鄰人的救命所需」。

▼巴西疫情失控

O que está acontecendo hoje em Manaus é um crime.



Está faltando oxigênio nas unidades de saúde.



Cadê o governador?

Os senadores do Estado?

O ministério da Saúde?



pic.twitter.com/b70utmS1l6 — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) January 14, 2021