英專家警告：出現「草莓舌」　恐為新冠肺炎新症狀

▲專家警告，新冠病毒出現最新症狀。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情變種頻傳，染疫症狀也成為民眾關注焦點。英國流行病學專家佩克特（Tim Spector）日前貼出一張舌頭照指出，約有五分之一的新冠患者舌上出現不尋常的變色舌苔，很可能是新冠病毒的最新症狀，他稱之為「新冠舌頭」（Covid Tongue），不過目前並未被列入英國公共衛生部（PHE）的清單中，提醒大家要小心注意。

據英國metro報導，倫敦國王學院（King's College London）的佩克特（Tim Spector）教授14日貼出患者舌苔照片指出，根據英國國民保健署資料，新冠患者的主要症狀分別為高燒、持續乾咳、流鼻涕、嗅覺或味覺改變，但他發現有越來越多患者出現舌苔或皮疹的不適症狀，提醒民眾落有任何不尋常症狀請留在家中。

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

▲越來越多新冠患者出現變色舌苔的症狀。（圖／翻攝自推特／@timspector）

皇家醫學會（Royal Society of Medicine）公衛醫師斯嘉莉（Gabriel Scally）則表示，新冠患者出現有口腔症狀的報告已出現一段時間，一般會稱這類作為症候群出現的舌頭急性腫脹為「舌炎」（glossitis），但某些情況下會變色，被稱為「草莓舌」或「覆盆子舌」，「這種病毒很難治療，正因它能在人體系統中廣泛地產生影響」。

世界衛生組織（WHO）將頭痛、喉嚨痛、味嗅覺喪失、腹瀉、結膜炎、皮疹及手指腳趾變色，列為新冠肺炎的「較不常見」症狀。一項普利茅斯大學醫院（UHP）近日發表的最新研究指出，新冠患者病癒後，確實擁有5個月免疫力，但人們仍可能攜帶和傳播病毒。