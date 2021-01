英專家警告：出現「草莓舌」　恐為新冠肺炎新症狀

▲專家警告,新冠病毒出現最新症狀。(圖/路透)



實習記者陳妙津/綜合報導

新冠疫情變種頻傳,染疫症狀也成為民眾關注焦點。英國流行病學專家佩克特(Tim Spector)日前貼出一張舌頭照指出,約有五分之一的新冠患者舌上出現不尋常的變色舌苔,很可能是新冠病毒的最新症狀,他稱之為「新冠舌頭」(Covid Tongue),不過目前並未被列入英國公共衛生部(PHE)的清單中,提醒大家要小心注意。

據英國metro報導,倫敦國王學院(King's College London)的佩克特(Tim Spector)教授14日貼出患者舌苔照片指出,根據英國國民保健署資料,新冠患者的主要症狀分別為高燒、持續乾咳、流鼻涕、嗅覺或味覺改變,但他發現有越來越多患者出現舌苔或皮疹的不適症狀,提醒民眾落有任何不尋常症狀請留在家中。

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK