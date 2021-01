新冠患者肺部X光曝光！布滿「白色蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

記者王佩翊/編譯

新冠肺炎的死亡人數不斷飆升,引發全球人心惶惶,不過美國德州創傷外科醫師坎達爾(Bankhead-Kendall)日前就在推特上提醒,新冠肺炎最可怕的是染疫後造成的肺部損傷,後遺症甚至比老菸槍的肺還要嚴重,更有可能會導致終身呼吸困難。

根據NewsNation與《每日郵報》報導,德克薩斯理工大學健康科學中心的助理教授、創傷外科醫師坎達爾自2020年3月疫情爆發以來,已經照顧過上千名新冠肺炎患者。然而她日前在推特上寫道,「我不知道誰需要這個資訊,但感染新冠肺炎後,患者的肺的情況比我們看過的可怕吸菸者們還要糟。」

儘管坎達爾並沒有在推特上po出照片,不過她在接受媒體採訪時,提供了3張X光照做為比對,分別為一般人、吸菸者以及染疫病患。從照片中可以看到一般的健康者肺部X光非常清澈,並不會出現太多白點或是纖維狀的陰影,呈現乾淨的黑色:而吸菸者的肺部X光照則會有部分因吸菸遺留下的疤痕與白色霧狀陰影。

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.



And they collapse. And they clot off.



And the shortness of breath lingers on... & on... & on.