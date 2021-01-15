拜登上任眾星助陣！女神卡卡獻唱國歌　電視節目取代慶祝活動

▲在拜登1月20日的就職典禮上，一直都力挺拜登的女神卡卡和珍妮佛羅培茲將為其獻聲。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

拜登即將在1月20日上任，成為美國第46任總統。就職典禮委員會14日宣布，女神卡卡（Lady Gaga）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）將在其就職典禮上獻唱。在拜登的就職典禮後，他將參與一個由湯姆漢克斯（Tom Hanks）所主持的一個電視特別節目。

綜合ABC News、CNN和BBC報導，向來支持拜登的女神卡卡過去在美選期間，曾多次公開表態其政治立場，並在2020年11月的總統選舉前夕為他站台。報導稱，女神卡卡將在1月20日的總統就職典禮中獻唱國歌，而同樣支持拜登的美國流行天后珍妮佛羅培茲將進行個人的音樂表演。

▲拜登的就職典禮與就職夜電視直播。（圖／路透）

在就職典禮結束後，拜登將會參與一個由ABC、 CBS、CNN、NBC和MSNBC同時直播的電視節目錄製。這個由奧斯卡影帝湯姆漢克斯所主持的節目《慶祝美國》，將取代過去的就職夜慶祝活動，時長為90分鐘。

受邀出席節目錄製的有同樣曾為拜登站台的邦喬飛樂團主唱瓊•邦•喬飛（Jon Bon Jovi）、 迪士尼出身歌星黛咪洛瓦托（Demi Lovato）、西洋流行音樂天王大賈斯汀（Justin Timberlake）和創作歌手安特·克萊蒙斯（Ant Clemons）。

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