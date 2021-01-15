男童遭虐！挨餓被揍…倒掛門上　機警服務生「紙條傳訊」報警解救

▲一名小男孩在疫情下淪為家暴受害者。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／翻攝自推特／@KasiitaMark）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情蔓延全球，各國政府紛紛推出封城和居家令，卻也讓家庭暴力的案件以令人擔憂的趨勢出現。近日，美國佛州奧蘭多一位女服務生在餐廳工作時，注意到一名11歲的小男孩可能是家暴受害者，於是機警地拯救了這名可憐的小男孩。

綜合福斯新聞與英國《都市報》報導，女服務生卡瓦略（Flavaine Carvalho）在1月1日當天工作時突然發現，她服務的其中一桌人非常奇怪。當全家人都在大快朵頤時，只有一名小男孩默默地坐在一旁。此外，她還注意到，這名男孩的臉、眼睛一側和手臂有瘀傷，眉毛間也有一個很大的抓痕，她直覺認為，其中一定有些不妥。

After the waitress noticed the boy had bruises on his face and arms, she wrote a note that read, "Do you need help?" and stood behind his parents so they couldn't see. When he signaled yes, the waitress called police. https://t.co/rtJ1A5Qe7f — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) January 15, 2021

於是，卡瓦略手寫了一張紙條，並站在小男孩家人身後，詢問他是否需要幫助。在多次的嘗試後，小男孩終於微微地點了點頭，於是機警的卡瓦略立刻撥打了911，代為向警察求助。警方迅速抵達現場，並將男孩帶往醫院接受治療。這時，他們才發現，小男孩承受了多麼可怕的折磨。

據小男孩所述，他在家中時，腳踝和脖子都被綁上束帶，還被倒掛在一扇門上；此外，他也被父母用木掃帚狠打，還被銬上手銬綁在一輛車上。男孩還指出，當他犯錯時，他就不被允許吃飯以示懲罰。小男孩還被迫做30分鐘的平板支撐，如果他失敗的話，就會被打。

在14日的記者會上，警方表示，這名男孩不僅體重低於他的年齡，而且「他所經歷的一切都是折磨」。警方已以三級虐待兒童的罪名，逮捕男孩的繼父威爾遜（Timothy Wilson），他將面臨多項嚴重虐待兒童和忽視兒童的指控。

據媒體報導，男孩的母親史旺（Kristen Swann）承認，她知道小男孩遭受虐待，但她並未維護自己的兒子，也未帶他就醫，警方以2項忽視兒童的罪名將其逮捕。

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