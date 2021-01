男童遭虐！挨餓被揍…倒掛門上　機警服務生「紙條傳訊」報警解救

▲一名小男孩在疫情下淪為家暴受害者。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/翻攝自推特/@KasiitaMark)

記者葉睿涵/編譯

新冠疫情蔓延全球,各國政府紛紛推出封城和居家令,卻也讓家庭暴力的案件以令人擔憂的趨勢出現。近日,美國佛州奧蘭多一位女服務生在餐廳工作時,注意到一名11歲的小男孩可能是家暴受害者,於是機警地拯救了這名可憐的小男孩。

綜合福斯新聞與英國《都市報》報導,女服務生卡瓦略(Flavaine Carvalho)在1月1日當天工作時突然發現,她服務的其中一桌人非常奇怪。當全家人都在大快朵頤時,只有一名小男孩默默地坐在一旁。此外,她還注意到,這名男孩的臉、眼睛一側和手臂有瘀傷,眉毛間也有一個很大的抓痕,她直覺認為,其中一定有些不妥。

After the waitress noticed the boy had bruises on his face and arms, she wrote a note that read, "Do you need help?" and stood behind his parents so they couldn't see. When he signaled yes, the waitress called police. https://t.co/rtJ1A5Qe7f