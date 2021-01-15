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晴朗天空突然變陰「手機引來閃電」　自拍男差幾公分被劈中！

晴朗天空突然變陰「手機引來閃電」　自拍男差幾公分就被劈中

▲男子差點被雷劈中。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

巴西男子奧利維拉(Jose Omar de Oliveira)近來與朋友拍攝美景時，明明原本是風和日麗的好天氣，下秒卻突然變陰，一道閃電還瞬間打在他們面前，距離他們只有幾公分而已，驚險畫面全被手機給拍了下來。

事件10日發生在明杜里市(Minduri)附近的塞拉杜庫皮(Serra do Cupim)，從影片中可看到，奧利維拉當時與朋友雷德森(Claudio Araujo Resende)正在拍攝風景，當他正在讚嘆風景有多美麗時，一道閃電突然往他們附近劈了下來，接著只能聽到2人的慘叫聲。

奧利維拉向當地媒體表示，「我想著上帝是多麼地偉大，所以拍影片展現大自然之美，當時我們嚇到跌坐在地上，被雷擊中的岩石還飛向我，便立即衝到車上躲避，感謝上帝我們沒事，以前從來沒碰過這樣的事，有可能是手機把閃電給引過來的吧」。

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