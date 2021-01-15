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美中恐「為台灣」爆衝突！美智庫：2021風險升至最高級別！

▲▼美智庫評全球風險 美中為台灣陷危機首登最高級別。（圖／取自美國智庫外交關係協會網頁cdn.cfr.org）

▲美國智庫外交關係協會發布報告，美中為台灣爆發嚴重危機登上全球潛在衝突中最高級別，為歷來首見。（圖／取自美國智庫外交關係協會網頁cdn.cfr.org）

文／中央社

美國智庫外交關係協會（CFR）發布報告，美中為台灣爆發嚴重危機登上全球潛在衝突中最高級別，為歷來首見。但專家預期，美中今年為南海陷入軍事對抗的機率比去年低。

外交關係協會今天公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2021年版報告。這份報告2008年起發表，外交政策專家列出全球30個潛在危機或衝突因素，評估未來一年發生機率及衝擊美國利益的程度。

風險評估表依發生機率與利益衝擊程度分為3級。專家認為，北韓持續發展核武與試射彈道飛彈導致朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年發生機率高、嚴重衝擊美國利益的第一級風險中頭號隱憂。

美中為台灣爆發危機2019年首度列進報告後，連兩年歸類在第二級風險。隨著美中對抗加劇，專家將中國在政經層面對台加強施壓、導致美中陷入嚴重危機從第二級風險升至第一級，預期今年發生機率中等、對美國利益造成嚴重衝擊。

此外，中國與印度為邊界爭議爆發軍事衝突從去年未被列入，躍升為第二級風險。

▲▼美智庫評全球風險 美中為台灣陷危機首登最高級別。（圖／取自美國智庫外交關係協會網頁cdn.cfr.org）

▲美中為台灣爆發危機2019年首度列進報告後，連兩年歸類在第二級風險。今年升至第一級，預期發生機率中等。（圖／取自美國智庫外交關係協會網頁cdn.cfr.org）

外交關係協會預防行動中心（CPA）主任史泰爾斯（Paul B. Stares）警告，即將上任的拜登政府必須留意許多潛在國際衝突，特別是在行政團隊有意專心控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的情況下。

不過，美軍與中共解放軍在南海爆發武裝對峙從第一級風險降為第二級，是報告列出30個潛在危機或衝突因素中，唯一專家認為未來一年發生機率降低的事件。

阿富汗、敘利亞、委內瑞拉內部情勢惡化，同被列為機率高、衝擊中等的第一級風險。

除美中為台灣爆發嚴重危機外，其他機率中等、衝擊嚴重的第一級風險包括：伊朗和美國（或美國盟邦）爆發武裝對峙、嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施的網路攻擊、俄羅斯干預或恫嚇北大西洋公約組織（NATO）成員國以致軍事緊張升溫、恐怖攻擊造成美國本土大規模傷亡。

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