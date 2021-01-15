全球新冠死亡人數直逼200萬！近1億人確診...恐怕「還有更多」

▲全球新冠累計確診病例與死亡人數不斷激增，圖為美國德克薩斯州某警官試圖阻止將屍體移進冷凍車。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續失控，即使歐美各國陸續開放大規模接種疫苗，卻依舊無法在短時間內控制住疫情擴散。根據英媒《衛報》，約翰•霍普金斯大學在一份統計追蹤數據指出，目前全球死亡病例數為198萬8290人，且至少累積9200多萬人以上確診。

由於近期單日新增死亡人數平均為1萬6千多人，因此要突破200萬人死亡大關，恐怕僅剩不到24小時。

根據《法新社》從世界各國政府與世衛組織（WHO）所蒐集的數據，自疫情從2019年12月在中國大陸湖北省武漢爆發後已屆滿一年，至今全球約有5600多萬名患者被認為康復；不過所有疫情上的數據，恐怕只是冰山一角，因多數國家僅能檢測有症狀或重症病例。

從累計確診病例數來看，歐洲累計2976萬例；美國與加拿大累計2375萬7122例；中南美洲與加勒比海地區累計1685萬5590例；亞洲累計1445萬8196例；中東地區累計431萬2152例；非洲累計314萬6765例；大洋洲累計3萬1434例。

從累計死亡數來看，歐洲為64萬例；美國與加拿大為40萬2130例；中南美洲與加勒比海地區為53萬9287例；亞洲為22萬8110例；中東地區為9萬2975例；非洲為7萬5701例；大洋洲為945例。

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