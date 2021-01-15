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巴西發現「亞馬遜變種病毒」！　基金會證實：患者曾重複感染

▲▼巴西,新冠肺炎。（圖／路透）

▲亞馬遜州（Amazonas）發現的1種變種新型冠狀病毒。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電

巴西克魯茲基金會亞馬遜辦事處今天證實，亞馬遜州（Amazonas）發現的1種變種新型冠狀病毒，和日本在幾名曾經造訪亞馬遜的旅客身上發現的變種病毒相同。

根據克魯茲基金會亞馬遜辦事處（Fiocruz Amazônia），亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）1名30歲女患者，因這種變種病毒再次感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），目前已康復。

基金會指出，亞馬遜變種病毒有一系列新突變，可能是從去年4月開始在亞馬遜州流行的病毒株進化而來，成為巴西新興的病毒。

亞馬遜變種病毒和在英國與南非發現的變種病毒一樣，都是棘蛋白（spike protein）發生突變，差別在於英國與南非的變種病毒病毒載量更高，有助於更快速傳播。

迄今研究顯示，新冠肺炎疫苗產生的抗體也對變種病毒起遏阻效用，但如果棘蛋白發生重大突變，可能影響疫苗接種過程，必須儘快調整疫苗，以確保效用。

研究人員認為，冠狀病毒或許變成另一種像流行性感冒病毒，可能需要每年施打疫苗。

亞馬遜發現變種病毒後，英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）今天宣布，從15日起禁止巴西、葡萄牙和另外14個國家的旅客入境英國。

▲▼巴西,新冠肺炎。（圖／路透）

▲亞馬遜州住院人數屢創新高，醫療單位的氧氣筒耗盡。（圖／路透）

巴西也因英國發現傳染性較高的變種病毒，從去年耶誕節就禁止來自英國的旅客和航班入境；過去14天曾旅經英國的外籍旅客，也不可以前往巴西。

克魯茲基金會亞馬遜辦事處指出，即使病毒發生突變，自疫情大流行以來在全世界採取的防止病毒傳染措施仍然有效且有必要，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離和環境通風。

根據巴西新聞網站G1報導，隨著2019冠狀病毒疾病疫情蔓延，瑪瑙斯正經歷一場前所未有危機，住院人數屢創新高，醫療單位的氧氣筒耗盡，不得不將病人送到外州治療；墓地因人滿為患，現場也安裝屍體冷藏櫃；為遏止病毒傳播，州政府也在瑪瑙斯下達宵禁令，禁止民眾在晚上7時至隔天上午6時在外活動。

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