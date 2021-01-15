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南韓新冠確診再增513例！高達7成民眾對新冠疫苗持「觀望」態度

▲▼防疫人員前往光州一處傳統漁市場進行消毒工作。（圖／達志影像）

▲防疫人員前往光州一處傳統漁市場進行消毒工作。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在入冬後掀起全國性第3波流行潮，直到上個月底單日新增病例數仍維持千人左右，直到1月以後由於政府實施高強度的防疫措施，平均每日新增病例降至5、600人。不過，由於全國各地仍有規模不一的零星群聚感染，且基督教傳教團體群聚患者向全國各地擴散，因此疫情恐有再度失控的風險。

根據《韓聯社》報導，截至15日0時為止，南韓今（15）日上午9時30分共通報513起病例，其中484例為境內感染、29例則為境外移入，同時新增22例死亡。目前南韓共累計71241例確診、1217例死亡。

▲▼南韓首爾迎來降雪，臨時篩檢所人員苦中作樂。（圖／路透社）

▲南韓首爾迎來降雪，臨時篩檢所人員苦中作樂。（圖／路透社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增325例（首爾佔122例、京畿道佔180例、仁川佔23例）； 釜山新增45例；慶尚北道、慶尚南道各新增21例；全羅南道新增14例；江原道新增13例；大邱新增10例；忠清北道新增7例；蔚山、全羅北道各新增6例；光州新增5例；世宗新增4例；大田、忠清南道各新增3例；濟州島新增1例。

從主要的群聚感染案例來看，慶尚北道尚州市基督教傳教團體「BTJ列邦中心」累計713例；慶尚南道晉州市祈禱院累計80例；光州市光山區孝庭療養院（효정요양병원，暫譯）累計137例；京畿道高陽市某特殊教育學校包括學生、家人、職員共10人染疫；首爾市江北區某兒童社福機構累計20例。

現行的首都圈（第2.5階段）與全國各地（第2階段）的社交距離防疫措施即將於17日到期，政府研擬16日進行會議，制定出新一波的防疫政策。分析指出，南韓不排除繼續延長現行防疫措施，並禁止5人以上群聚。

▲▼丁世均研擬繼續維持現行防疫政策。（圖／達志影像）

▲丁世均研擬繼續維持現行防疫政策。（圖／達志影像）

南韓國務總理丁世均（정세균）16日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，下一波防疫政策的制定，是結束第3次全國性大流行最至關重要的決勝點，「雖疫情已挺過高峰期，正逐漸趨緩，不過與3次大流行前單日新增不到100名病例的情況相比，仍算是處於危機之中。」

先前某份針對新冠疫苗的民調指出，在10人之中有高達7人表示還會先觀望一陣子才會決定是否接種。對此丁世均也表示，會提供國人關於新冠疫苗的正確情報，安撫民心。　

►南韓新冠再增524例確診！政府暫不解除「5人↑群聚」禁令

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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