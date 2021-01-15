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死亡自拍！她墜河秒被「激流吞噬」慘死　落水瞬間畫面曝光

▲印度女孩普拉亞帕蒂（Nirumpama Prajapati）河畔自拍墜河溺斃。（圖／翻攝Twitter@iamsuffian）

▲印度女孩普拉亞帕蒂（Nirumpama Prajapati）在河畔自拍墜河，被激流捲走，溺斃身亡。（圖／翻攝Twitter@iamsuffian）

記者吳美依／綜合外電報導

印度奧里薩邦（Odisha）發生「死亡自拍」事件。年輕女孩普拉亞帕蒂（Nirumpama Prajapati）和友人來到卡納孔德（Kanakund）某河畔野餐，站在岩石上自拍時，卻不慎墜河，立刻被激流捲走，溺斃身亡。意外過程全被拍攝下來，影片如今在網路上瘋傳。

根據影片畫面，普拉亞帕蒂自拍時，身後一名男性突然腳滑跌坐在地，她似乎因此遭到波及，重心不穩，摔入湍急河流之中，瞬間被沖走。由於意外發生太快，友人們甚至來不及伸手救援，只能驚恐尖叫，眼睜睜看著該女身影消失在視野內。

家屬與救援單位馬上發動大規模搜索，隔日來到下游0.25英里（大約400公尺）處，發現普拉亞帕蒂的遺體卡在石縫中。

綜合《今日印度》、《每日郵報》報導，本事件發生於3日，但影片之後才流出，11日起在社群媒體上瘋傳。該河段水位很淺，但由於水流速度過快，至今已經發生多起類似事件。

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