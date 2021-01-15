中國拒買「澳洲龍蝦價格腰斬」　當地人吃到怕：員餐都是龍蝦！

▲澳洲龍蝦出口中國大陸被喊卡。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者蔡儀潔／綜合報導

中澳貿易戰燒不停，在中方停止進口龍蝦後，澳洲本土龍蝦一直「蝦滿為患」。零售商Catalano’s Seafood透露，現在一個人為家人買30隻龍蝦不稀奇，「10、15和20等數字更是非常常見。」

綜合外電報導，澳洲價值最高龍蝦西部岩龍蝦（western rock lobster），其出口比重通常達到95%，大多銷往中國大陸。不過隨著中方禁止進口，許多西部岩龍蝦轉為在澳洲銷售，價格最低僅1年前的一半。

▲澳洲人吃龍蝦吃到怕。（示意圖／CFP）

在聖誕節前夕，數百人在西澳州龍蝦批發商和零售商Catalano’s Seafood旗下1家店排隊，為的就是購買平價龍蝦。Catalano’s Seafood在這個據點向當地消費者賣出逾1.3萬磅，遠高於前一年的不到500磅。

營運經理卡塔拉諾（David Catalano）指出，「1個人為家人買30隻龍蝦不稀奇，10、15和20等數字很常見。」

由於本土龍蝦價格下跌，澳洲人在烹調龍蝦時也開始發揮創意。34歲工程師吉羅（Ian Giraud）日前首次購買活龍蝦，他的料理方式是以大蒜、洋香菜和奶油燒烤，「我們甚至能舉辦家庭龍蝦烹飪比賽，看看誰的手藝較好。」

Lotus提供的員工餐是龍蝦咖哩，澳洲廚師山姆則在嘗試其他烹調的方法。事實上，山姆已吃很多龍蝦，他正試圖節制，「我對吃龍蝦有點感到厭倦，如果可以這麼說的話。我已看到和烹飪許多龍蝦，已沒有吃龍蝦的胃口。」