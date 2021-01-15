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北韓深夜突擊式大閱兵！新款潛射飛彈「稱霸全球」...金正恩嗨翻了

▲▼金正恩14日晚間參與勞動黨第8次全代會紀念閱兵。（圖／路透社）

▲金正恩14日晚間參與勞動黨第8次全代會紀念閱兵。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓政府消息人士透露，北韓（朝鮮）似乎正於昨（14）日晚間6、7時在平壤金日成廣場進行勞動黨第8次全代會閱兵，且捕捉到軍用機飛掠過廣場跡象，直到今（15）日清晨獲得北韓官媒報導證實，北韓的確於14日晚間進行閱兵儀式，最高領導人金正恩全程參與。

根據北韓官媒《朝鮮中央電視台》報導，勞動黨第8次全代會的紀念閱兵儀式於14日盛大展開，除了出動裝甲戰隊發射禮炮外，還出動戰機飛掠過廣場上方，且還讓疑似是新研發的潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」在典禮上亮相，宣稱所擁有的潛射彈道飛彈為世界最強兵器。外界分析，北極星-5ㅅ可能改良自2019年10月2日發射的北極星3型。

▼北韓坦克部隊。（圖／路透社）

▲▼北韓坦克部隊。（圖／路透社）

▲▼潛射彈道飛彈「北極星」系列在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

▲潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

報導指出，「以裝甲戰車縱隊為首的機械化縱隊閱兵儀式開始了！最新款的戰術型飛彈縱隊邊揮舞著共和國旗進入廣場，而象徵著全軍戰鬥力的主力坦克縱隊也跟著前進。」

坐在主席台上的領導高層除了有金正恩，還包括最高人民會議常任委員長崔龍海、其心腹書記趙甬元、中央軍事委員會副委員長李秉哲、內閣總理金德訓，以及政治局委員與候補委員李日煥、金斗日、金英哲、李善權，至於前國務委員會副委員長朴鳳珠則坐在元老席。

▼北韓在勞動黨第8次全代會紀念閱兵中展現盛大軍容。（圖／路透社）

▲▼北韓在勞動黨第8次全代會紀念閱兵中展現盛大軍容。（圖／路透社）

▲▼金正恩、崔龍海、趙甬元等人站在主席台。（圖／路透社）

▲金正恩、崔龍海、趙甬元等人站在主席台。（圖／路透社）

北韓在短短不到3個月內舉行2次大規模閱兵。據悉，此次是首次為慶祝勞動黨全代會而舉辦的閱兵儀式，也是繼去年勞動黨75周年閱兵後，史上第2次的深夜閱兵，以此向全球展現軍事戰力。

►平壤上空「戰機飛過」　北韓疑在夜間舉行勞動黨八大閱兵
►北韓全代會閉幕！金正恩重申「強化核武」...金與正地位又降一等

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