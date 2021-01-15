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MIT華裔科學家未透露與中國關係隱瞞　遭美國政府逮捕起訴

▲▼麻省理工學院（MIT）教授陳剛（Gang Chen）。（圖／翻攝mit.edu）

▲麻省理工學院（MIT）教授陳剛（Gang Chen）。（圖／翻攝mit.edu）

文／中央社波士頓14日綜合外電報導

麻省理工學院（MIT）教授陳剛（Gang Chen）今天遭到逮捕，美國聯邦檢察官指控他在尋求聯邦資助時未透露與中國政府的關係。

波士頓聯邦檢察官今天指控，中國出生的機械工程師和奈米技術專家陳剛，在尋求資助時瞞騙美國能源部，未在納稅申報表上披露外國銀行帳戶。

陳剛被捕後，聯邦調查局（FBI）在他位於劍橋（Cambridge）的家中和麻省理工學院的辦公室執行搜查令。陳剛是麻省理工學院帕帕拉多微型/奈米工程實驗室（Pappalardo Micro/Nano Engineering Laboratory ）的負責人。

檢察官說，陳剛參與了促進中國技術與科學發展的各種努力，包括應中國駐紐約領事館的要求，擔任中國政府的「海外專家」。

檢察官指出，陳剛從許多中國實體收到款項，並協助審查評估中國國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。NNSFC的運作與美國撥款資助機構類似。

不過，檢察官表示，陳剛申請能源部資助時，從未透露他為NNSFC或其他中國分支機構工作。

在中國政府刺探並竊取智慧財產引發關切之際，本案是美國司法部鏟除大學內部中國影響力的最新案例。

FBI波士頓辦事處的博納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）表示，在FBI進行的5000項反情報調查中，近半與中國有關。

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