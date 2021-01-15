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美國防部增列「小米等9中企」黑名單　禁止企業公民投資

▲雷軍 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲美國國防部今天在中國軍方擁有或控制的中國企業清單中，再增列9家中企，其中赫見手機製造商小米集團。（圖／記者洪聖壹攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

美國國防部今天在中國軍方擁有或控制的中國企業清單中，再增列9家中企，其中赫見手機製造商小米集團。未來美國投資人將不得投資這些企業。

美國國防部今天列入的最新中企名單除了小米外，還包括中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團與中國商用飛機公司。

美國國防部透過新聞稿指出，國防部堅決反對中國軍民融合發展戰略，這項戰略透過看似是民間實體的中國企業、大專院校與研究計畫，確保解放軍獲得先進技術與專業知識，支持解放軍現代化目標。今天增列9家中企後，這張清單擴大至44家。

美國國防部表示，這項行動是依據1999財政年度國防授權法第1237條規定，列出解放軍擁有或控制的企業清單。美國國防部在2020年6月首度編列，海康威視、中國電信、中國移動與中芯國際等中國企業稍早都已被列入其中。

根據美國總統川普昨天修訂的行政命令，美國投資人必須在今年11月11日時，完全出售手中持有的這份清單企業證券。這是即將卸任的川普在任期尾聲，對中國進行制裁與限制的最新一步。

 
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