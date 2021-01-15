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美公布2020惡市場名單　台灣「電影天堂DYTT8」再被點名

▲▼台灣「電影天堂」（DYTT8）網站。（圖／翻攝台灣「電影天堂」（DYTT8））

▲台灣「電影天堂」（DYTT8）網站。（圖／翻攝台灣「電影天堂」（DYTT8））

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

美國貿易代表署今天公布2020惡市場報告，台灣電影天堂網站被指涉及盜版，中國百度網盤、淘寶網、拼多多與蝦皮同樣列入。北京秀水、浙江義烏等實體市場也被點名。

趕在政權交替之前，美國貿易代表署（USTR）提早公布2020年仿冒與盜版惡市場（notorious markets）報告。報告共列入39個虛擬網站與24個實體市場，指控這些網站與市場涉及商標侵權和盜版，對美國經濟及消費者帶來損害。

台灣「電影天堂」（DYTT8）繼去年被盯上後，今年再度名列在39個盜版網站中。報告指稱「電影天堂」是全球最受歡迎的非英語盜版網站之一，提供未經授權電影、電視節目、音樂與軟體。報告列入的相關網站包括2018.com、dygod.net與ygdy8.com。

中國多家大型電商平台今年也同樣上榜，包括隸屬百度集團的百度網盤、阿里巴巴旗下的淘寶網與蝦皮、拼多多、敦煌網都被列在惡市場名單。

實體市場黑名單部分，包括福建莆田安福批發市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子產品商業帶、廣州越秀站西路一帶批發市場、北京日壇商務樓、北京秀水街、遼寧五愛市場、浙江義烏國際商貿城客運中心都被列入。

 
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