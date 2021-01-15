　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／恐懼吞噬心靈：史上最熱銷的「川普芒果乾」

▲▼川普沉默4天後，前往德州邊境視察微牆，首度對外發聲。（圖／路透）

傑出的「國家分裂者」:美國總統川普。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

2016年中，當川普贏得共和黨總統候選人資格後，我的主管曾經問我：「川普會不會當選？」當時我不假思索的回答說：「不會！」到了年底，距離大選投票日只剩幾天時，主管又問了我一次：「川普會不會當選？」我遲疑了好幾秒，最後還是肯定的回答：「不會！」

我之所以敢這麼說，原因是我相信美國的選民比較「有水準」，喜歡歸喜歡，美國這個民主大國應該還不至選出這麼狂的人來當國家領導人。當然最後證明我錯了。儘管希拉蕊的普選票比川普多、FBI局長科米在投票前幾天宣布重啟對「電郵門」一案的調查、後來更爆出俄羅斯干預美國大選、暗助川普，但終歸是我低估了美國許多白人選民的憤怒以及「害怕被遺忘感」。

美國公共電視旗下的紀錄片節目《前線》(Frontline)曾推出上下兩集的紀錄片《美國大分裂：從歐巴馬到川普》。當中指出，美國近年崛起的民粹主義源自「茶黨」。當歐巴馬政府在金融海嘯後未能順天應民、嚴懲華爾街的巨貪巨惡後，被遺忘的中下階層白人選民憤而向右傾斜。在極右派社群媒體的吹捧和煽風點火下，他們找到了一位救世主：川普。

毫無疑問，川普昰21世紀迄今最傑出的洗腦專家、斑衣吹笛人、弄蛇高手(Snake Charmer)。但他所販售的，其實並不新鮮。台灣人都很熟悉：「芒果乾」(亡國感)。

在往昔堪比是「流奶與蜜」之地的美國，這個問題並不嚴重。但自從全球化後，日本、中國大陸等巨大經濟體相繼崛起，東南亞國家的廉價勞方和低生產成本，給美國的低學歷低技術勞工帶來極大的衝擊。一再出現的關廠、生產線撤走更加深他們的恐懼。

如果桑德斯主張向富人徵稅的「大政府」政策可以實施的話，應該可以在若干程度上緩解這些人的焦慮。無奈美國人從小被洗腦，視「社會主義」如洪水猛獸。而支持共和黨的，又普遍信仰「自由競爭，贏者全拿」的生存法則，因此，害怕桑德斯，反而加深了共和黨支持者的內部凝聚力。然而催化他們的恐懼和爆發力的，卻是宣稱會「讓美國再度偉大」的川普。

川普販賣的「芒果乾」分兩種口味。一種是「害怕失去工作」和經濟地位。另一種是「害怕失去國家」和光榮感。前者普遍是中下階層、高中及以下學歷的白人。後者則多半屬於經濟環境還不錯、卻對美國實力走下坡產生強烈失落感的「白人至上主義者」。 川普很貼心的為他們找到了兩個很棒的「打擊魔鬼」對象：中國及移民(包括合法和非法的)。

川普說，移民會搶走他們的工作；墨西哥移民更是性侵犯、毒販。而中國非但搶走他們的生產線、害他們失業，更會摧毀「正在再度偉大」的美國夢。唯有他，能夠把這一切挽狂瀾於既倒。憑著嫻熟的實境秀表演和直白、粗鄙、煽動卻深獲支持者歡心的語言，川普成功變身「美國救世主」，入主白宮。

成為白宮主人後，他說到做到、劍及履及，支持者更加愛死了這位言出必行的總統。儘管，他這四年的施政引發了另一方選民的強烈反彈，但川普根本不在乎。一般新任總統當選後，或多或少總會試圖弭平支持／反對兩派選民之間的裂痕。川普卻不打算這樣做。他的政治策略是：愈分裂，對我愈有利。因為如此一來會更加激化支持者的危機感(亡國+亡天下)。相對的，他們的死忠支持度也就愈高。只要支持者的人數夠多，自己勝選連任的機會就愈穩。

川普是對的，在他的魔棒指揮下，愈接近2020年底的總統大選，川粉的激情和恐懼感就愈高。終於，在2021年1月6日這一天，數以千計的支持者衝進國會山莊，要替川普奪回他被竊走的總統寶座。這是美國選舉史上最激情、最瘋狂的一頁。 這一刻，歷史也認證了，「川普芒果乾」真的是美國史上最熱銷、最神奇的產品。　

ET快訊
好天氣要沒了！　冷氣團急襲「全台速凍10°C」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

國際火線／老爸或伊凡卡，川普必將再圓總統夢？

國際火線／一個巨星的誕生：「大藝術家」川普樹立典範

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

國際火線／宫崎駿改名，李安變港仔　談大陸的荒謬翻譯

國際火線／在新冷戰年代，美國正在為新熱戰作準備？

國際火線／憤怒道　川普現象與「告密的心」

國際火線／性、謊言、錄影帶：美國總統大選的沈淪

國際火線／性、謊言、錄影帶：美國總統大選的沈淪

國際火線／從俄羅斯來的愛 美國人為啥對通俄門心驚驚

【社畜時代】欸 我嚇爆你這週要幹嘛

【社畜時代】結帳日的會計惹不得 想下班就好好報帳｜EP.206

【社畜時代】主管脅迫我 員工排擠我 人資的痛你懂嗎?｜EP.209

【社畜時代】老闆愛面子 員工只能低頭?!｜EP.176

【社畜時代】幹嘛瘋狂烙英文 受不了晶晶體欸｜EP.190

【社畜時代】職場新鮮人 讓人超頭大?!｜EP.161

【社畜時代】欸 老闆們煩不煩 不要成天畫大餅｜EP.260

【社畜時代】同事裝忙騙薪水 好想要吉他!!｜EP.160

【社畜時代】職場交際地雷 小心自找麻煩｜EP.167

【社畜時代】跟主管吃飯 比上班還要累！｜EP.171

國際火線／恐懼吞噬心靈：史上最熱銷的「川普芒果乾」

跟川普一樣！澳洲女車神變身AV女優　慘遭社群媒體封鎖

日本地鐵駕駛暴群聚感染38人確診　禍首曝光：可能是水龍頭

日本「鎖國」加強防疫　外國人若違反規定…可驅逐出境

教宗方濟各、前教宗本篤十六世　均已接種新冠病毒疫苗

美國首任遭2次彈劾總統　川普還能撐多久？後續3大重點一次看

一把火燒掉新家！美女醫潑汽油鎖門離去　詭異行徑曝光

比預估的更可怕！　17名頂尖科學家：地球正邁向6次大滅絕　

菲空姐多人趴慘死「下體撕裂留精」　驗屍結果曝！死因竟不是性侵

劍指2024總統大選　蓬佩奧變身「川普主義的最後一人」

南僑大陸IPO審核通過　拚首家食品台商A股上市

國際火線／恐懼吞噬心靈：史上最熱銷的「川普芒果乾」

新北5歲童指甲被拔光！餓成骷髏慘死浴室　恐怖外婆求法官：想回家

載友一半遇警臨檢！28歲男「半夜中和大逃亡」　車門一開慘了

19歲學員第一次實戰緊張　踩錯「油門一拜」瞬間衝進餐廳

「160分鐘0冷場」！首播飆6.3萬人…讚爆《木曜4》全明星運動大會

醫師工會：我們洗手洗到脫皮、戴口罩戴到壓傷　卻被病毒入侵

信仰戴起來！Razer「智慧口罩」炫到爆　自動發光還附充電收納盒

「以後IG不發韓文沒關係」　王嘉爾秒懂韓飯失落…回應暖哭了！

Ubisoft推「星際大戰」開放世界遊戲　再開星戰全新冒險篇章

曾莞婷約會姚淳耀好錯亂　他太像孫協志...喊：我到底跟誰談戀愛？

國際熱門新聞

菲空姐下體撕裂留精慘死！驗屍結果出爐

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

菲空姐「死亡之夜」13小時時間軸曝光

日本地鐵駕駛爆群聚感染　共38人確診

澳洲女車神變AV女優　慘遭IG封鎖

多國科學家警告：地球正邁向6次大滅絕　

菲空姐狂歡趴畫面曝　激吻公主抱嗨翻

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

日本加強防疫　外國人違規可驅逐

菲空姐慘死　富少公開合照否認性侵

入境美國免隔離！洋妻返鄉嘆：勇者家園

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

7年前梭哈買進特斯拉　39歲男現擁3.4億退休

更多熱門

關鍵字：

川普芒果乾

讀者迴響

熱門新聞

菲空姐下體撕裂留精慘死！驗屍結果出爐

花300萬All in台積電！新婚夫妻「買房基金」全沒了

周杰倫昆凌放閃！小A辣衝向前自拍

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

1歲女童「家門口遭輾身亡」！爸心碎怒吼

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

好天氣要沒了！周六開始全台急凍10度

快訊／花蓮1歲女童家門口遭輾身亡

狠愛演木曜運動會「奇蹟同台」　萬人卡位首播

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

房仲殺客戶搶錢　屍體用水泥埋牆

關島回台3天　新北男居家檢疫亡

劉樂妍驚恐確診：他們一家被帶走

孫藝真39歲生日！超狂禮物現場「亮點有玄彬」

更多

最夯影音

更多
【社畜時代】欸 我嚇爆你這週要幹嘛

【社畜時代】欸 我嚇爆你這週要幹嘛
【社畜時代】結帳日的會計惹不得 想下班就好好報帳｜EP.206

【社畜時代】結帳日的會計惹不得 想下班就好好報帳｜EP.206

【社畜時代】主管脅迫我 員工排擠我 人資的痛你懂嗎?｜EP.209

【社畜時代】主管脅迫我 員工排擠我 人資的痛你懂嗎?｜EP.209

【社畜時代】老闆愛面子 員工只能低頭?!｜EP.176

【社畜時代】老闆愛面子 員工只能低頭?!｜EP.176

【社畜時代】幹嘛瘋狂烙英文 受不了晶晶體欸｜EP.190

【社畜時代】幹嘛瘋狂烙英文 受不了晶晶體欸｜EP.190

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面