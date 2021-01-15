信仰戴起來！Razer「智慧口罩」炫到爆　自動發光還附充電收納盒

電競品牌雷蛇（Razer）是不少遊戲玩家的首選配備品牌，亮眼的外型與標誌性的雷蛇 Logo 更被許多網友稱為「信仰」；近年除了電競的專業配件外，雷蛇更與潮流品牌 Bape 合作推出過一系列潮流配件，昨日雷蛇則再次釋出了一項炫酷的特別作品，那就是名為「Project Hazel」的概念性智慧口罩，除了獨特的外型外，能在暗處自動亮起的自動燈效更是吸睛度爆表！

「Project Hazel」是以 N95 口罩為原型設計，除了可以有效過濾灰塵及細菌外，雙頰兩側的進氣孔更能提供口罩內的透氣作用，將內部的熱氣排出並持續送入外部的空氣，且搭載了麥克風與喇叭的功能，似乎也能配合一些電競方面的需求，臉頰處的通氣孔上提供 1680 萬色調節與動態照明效果，隨著產品的使用也能透出如同雷蛇產品般的炫彩光芒；產品目前預計將推出黑色與白色兩種款式，且都將具備一個外型簡約的充電收納盒，雖然產品仍處於概念階段，但在這疫情仍舊嚴峻的時候釋出這則消息，依舊讓不少「蛇教教徒」感到相當期待。

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