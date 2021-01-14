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一把火燒掉新家！美女醫潑汽油鎖門離去　詭異行徑曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

日本栃木縣下野市女醫師鈴木瑞穗疑似壓力過大，3日清晨5時在家中潑汽油點燃，接著鎖上玄關大門後離去，把去年12月才剛購入且趕工裝修完畢的房子燒掉。這起親手縱火焚燒房子的案例引起外界關注，目前鈴木瑞穗犯案動機仍有待釐清。

據《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，現年39歲的鈴木瑞穗2020年12月買下屋齡13年的中古屋後，隨即展開裝修，期間多次來到現場關切進度，並成功趕在30日完工。鄰居們透露，鈴木瑞穗這段期間看起來非常期待新家落成。

豈料，到了3日清晨5時左右，鈴木瑞穗在1樓客廳潑灑汽油並點火，緊接著鎖上玄關大門離去。目前已知這場火災在2.5小時後撲滅，且她的右手等部位也被燒傷。警方表示，她的犯案動機仍有待確認，但已知她起初一度否認犯案，在調閱監視器畫面確定拍到她的身影後才認罪，日前被逮捕。

自宅に放火 39歳医師の女逮捕　「ガソリンまいた」

FNN (Fuji News Network) 發佈於 2021年1月7日 星期四

文中提及，鈴木瑞穗曾到美國求學，並於2016年開設醫療事務所，提供職場心理諮商服務，與丈夫相依為命，養4隻寵物犬。

當地居民對此案感到相當疑惑，無法理解一把火燒掉新裝修好的房子的舉動。部分網友表示，這可能是工作壓力過大導致的結果，「自己的心理健康狀態是無法治療的」、「做出這種事的背後一定有理由的」。

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