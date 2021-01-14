冰箱滴鮮血！他驚見「15歲弟裸身」死在裡面　惡臭味狂飄

▲冰箱示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

巴西一名15歲男孩何賽（Jose Eduardo Alves Goncalves Rosa）先前離奇失去聯絡，也沒有到工作的地方上班，沒想到當大家發現他時，他全身上下只穿著一條內褲，獨自一人陳屍在祖母家後院的一個冰箱中。

綜合外媒報導，何賽因為沒有出現在上班地點，於是他26歲的哥哥里奧納多（Leonardo）請了一名20歲的少年卡洛斯（Carlos）前去找人。卡洛斯來到了何賽奶奶家，發現家裡沒人後，他選擇翻牆進入查看，他說他在後花園裡聞到一股很臭的味道，走近一看發現一個「正在滴血」、沒有插電的冰箱。

卡洛斯把冰箱門打開之後，驚見他要找的何賽就在裡頭，何賽全身上下只穿著一條內褲，獨自一人坐在冰箱裏面，明顯已經死亡。報導中指出，後院除了冰箱之外，還有許多圍成一堆的椅子，這代表著何賽並非一人，另外還有一條館子散落在旁邊，很有可能是拿來清理東西時留下的。

警方還發現，許多植物遭到撞到，研判當時跟何賽在一起的人可能翻牆逃脫，更從現場起出筆記本、手機跟一把刀。目前警方仍在調查整件事的情況，里奧納多則在接受採訪時表示，他覺得很奇怪，因為弟弟很早就連絡不上人了，打電話詢問他周邊的人也都沒有得到解答；弟弟幾乎沒有跟人交惡，每個人都很喜歡他。