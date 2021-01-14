太扯！入境美國免隔離　洋妻返鄉「輕鬆過關」大嘆：是勇者的家園

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎壟罩全球，尤其美國確診人數超過2300萬人，是全世界疫情最嚴重的國家。在台灣的美國籍Youtuber莎白去年底和老公一起帶著孩子回美國，結果卻發現美國防疫漏洞百出，入境只需要填寫一張調查單，也沒有強制要求進行隔離，讓她不禁感嘆，「這是自由的土地，勇者的家園。」

莎白2020年聖誕節前夕，和老公帶著小孩回到美國，陪同父親進行心臟瓣膜手術。莎白和老公全副武裝搭上飛機，面罩、口罩和眼鏡都一路戴緊緊，結果一抵達洛杉磯機場，就發現美國的防疫措施鬆散到不行，讓莎白不禁大喊，「超級，超級扯的。」

▲▼莎白大嘆美國防疫措施真的太扯。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



他們夫妻倆入境後只需填寫一張入境表，沒有任何的個人健康聲明表，當他們詢問海關是否需要隔離時，海關也只說，「根據洛杉磯市的聲明，你『應該』要自主隔離，但基本上是由你們自己決定，他們只是建議吧我猜。」

莎白表示，海關完全不在乎他們從哪裡來、有沒有要隔離、有沒有生病，直接蓋幾個章就讓他們入境。這也讓莎白不禁告訴老公，「這裡是自由的土地，勇者的家園，你要有心理準備。」

而夫妻倆為了家人的安全，決定在家中房間隔離14天，而莎白的父母原本認為新冠肺炎是陰謀論，但也願意遵從女兒的防疫措施，全程零接觸並消毒。莎白也強調，家人是執法人員，在上傳前影片有與確認過海關畫面是允許放上來的。

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