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彈劾通過川普秒切割！國會暴徒「不是真川粉」　狂批：這我不能忍

▲▼川普最新影片呼籲支持者及所有人，在國會當天勿行使暴力，絕口不提彈劾案。（圖／路透）

▲川普13日的最新影片呼籲支持者及所有人，在下周拜登的就職典禮當天勿行使暴力。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統川普支持者為阻止認證拜登勝選硬闖國會後，眾議院13日投票通過彈劾案，讓川普成為美國史上第一位2次被彈劾的總統。而川普隨後發布一則新影片，內容完全避開彈劾案，反而針對國會暴動予以譴責，並強調「真川粉」才不會支持暴力。

綜合《紐約時報》、《Politico》報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）13日向記者宣布通過彈劾條款時，推特帳號遭到永久停用的川普總統，轉而使用白宮帳號發布影片表示，自己明確譴責上周的暴動，暴力與破壞不僅在美國沒有容身之地，在川普的競選運動中也是，MAGA（讓美國再次偉大）一直是捍衛法治、支持執法人員、維護傳統與價值觀的。

川普強調，對國會的入侵擊中了美國的心臟，激怒且震驚了政壇數百人，參與暴動的人將被繩之以法，「暴民暴力違背我的信仰與主張，我『真正的支持者』不會支持政治暴力，這不是在支持我們的運動，而是在攻擊我們的國家，我們完全不能容忍這種情況。」最後譴責了對言論自由的限制。

此前，包含推特、臉書、Instagram、YouTube、Snapchat等，都因為社群內容涉及煽動群眾暴力，而對總統川普的個人帳號暫時或永久性停權。報導稱，在發生國會暴動的數小時後，川普發影片呼籲支持者保持和平，卻又向他們說「你們很特別，我愛你們！」引發社會爭議。

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