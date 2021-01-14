台裔楊安澤參選紐約市長　首支競選影片曝光！提倡基本收入

▲台裔美籍企業家楊安澤預計美國當地14日發表公開演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）13日證實，將以民主黨人身分競選紐約市長，推出首支競選廣告影片，直言「我競選市長是因為我看到危機，我相信我能幫上忙。」外媒指出，如果他真的選上，將成為紐約首位亞裔美國市長。

綜合路透、紐約郵報報導，楊安澤去年爭取民主黨總統候選人黨內提名，儘管最終並未成功出線，但他在競選期間累計的知名度，及過去以政治分析師的角色在知名媒體CNN新聞節目亮相，將會讓他在這次紐約市長競選之戰脫穎而出。

楊安澤首支競選廣告總長約2分半，他穿梭紐約市區詳述自身過往經歷，如今已移居紐約市25年的他，已經長大、遇見所愛且成為一名父親，面對近來新冠疫情、種族、經濟等議題，「如今看到我所在的這座城市歷經這麼多的苦痛，我已心碎。」

I moved to New York City 25 years ago. I came of age, fell in love, and became a father here. Seeing our City in so much pain breaks my heart.



Let’s fight for a future New York City that we can be proud of – together. Join us at https://t.co/TGnxwuBiHB pic.twitter.com/n9zxPybgbh — Andrew Yang (@AndrewYang) January 14, 2021

楊安澤主張建立基本收入計畫及易取得醫療體系的必要性，喊話將實施美國史上規模最大的金援計畫，助紐約市擺脫新冠疫情肆虐現況。

紐約市長選舉11月2日舉行，黨內初選投票將於6月22日登場，現已有10多人表態參選市長，包括紐約市審計長史特林格（Scott Stringer）、民權人士兼律師懷禮（Maya Wiley）等人。

事實上，早在2020年12月，紐約市競選財務委員會就已經證實楊安澤遞交角逐市長的文件。身為台灣移民的楊安澤是土生土長紐約人，畢業於常春藤聯盟（Ivy League）名校，如果未來楊安澤真的選上，將成為紐約首位亞裔美國市長。

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