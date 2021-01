台裔楊安澤參選紐約市長　首支競選影片曝光！提倡基本收入

▲台裔美籍企業家楊安澤預計美國當地14日發表公開演說。(圖/達志影像/美聯社)

台裔美籍企業家楊安澤(Andrew Yang)13日證實,將以民主黨人身分競選紐約市長,推出首支競選廣告影片,直言「我競選市長是因為我看到危機,我相信我能幫上忙。」外媒指出,如果他真的選上,將成為紐約首位亞裔美國市長。

綜合路透、紐約郵報報導,楊安澤去年爭取民主黨總統候選人黨內提名,儘管最終並未成功出線,但他在競選期間累計的知名度,及過去以政治分析師的角色在知名媒體CNN新聞節目亮相,將會讓他在這次紐約市長競選之戰脫穎而出。

楊安澤首支競選廣告總長約2分半,他穿梭紐約市區詳述自身過往經歷,如今已移居紐約市25年的他,已經長大、遇見所愛且成為一名父親,面對近來新冠疫情、種族、經濟等議題,「如今看到我所在的這座城市歷經這麼多的苦痛,我已心碎。」

