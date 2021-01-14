劍指2024總統大選　蓬佩奧變身「川普主義的最後一人」

▲美國國務卿蓬佩奧，2024選總統？(圖／路透)

國際中心／綜合報導

就在美國總統川普對待副手潘斯(Mike Pence)的方式讓身邊人的「心寒」之際，外媒發現，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)從未跟川普劃清界線。有撰文者更認為，這位「川普主義的最後一人」，其所作所為，意在2024年總統大選。

「法新社」12日報導，在白宮的最後日子裡，川普目擊了內閣官員一個一個的掛冠求去、以及共和黨內部分國會議員支持彈劾。副總統潘斯4年來一直都是川普的堅定支持者，但川普逼他「推翻大選結果」後，他被迫放棄了遵循上意，首度跟川普保持距離，並因此遭到川普攻擊。

至於蓬佩奧，則一直堅定不移的效忠川普，直到任期終點。「法新社」在13日的另一篇文章裡，甚至將蓬佩奧稱為「川普主義的最後一人」，並指出「即使現在很多共和黨人都背棄了川普，但那位忠心耿耿的國務卿從未跟他劃清界限，而且還在推動在保守派看來非常重要的優先事項。」

這位美國最高外交官在最後時刻卯起來推動川普的鷹派政策，越來越密集的重複川普極右派陣營提出的不滿言論，讓外界猜測他意在2024年美國大選。

例如，自從川普支持者對國會大廈發動攻擊後，蓬佩奧也十分挑釁的將古巴列入「支持恐怖主義國家」名單，把伊朗支持的葉門「青年運動」武裝組職列為「外國恐怖組織」，並繼續炒作所謂「台美關係」。

周一蓬佩奧在美國政府喉舌「美國之音」演講時，抨擊了批評他是為政治宣傳而來的「美國之音」員工，並將他們跟「封殺」川普的推特和臉書相提並論。周二，蓬佩奧又發表鷹派演說，指伊朗跟蓋達組織有聯繫。而專家們已經為此一說法爭論多年。

此外，蓬佩奧儘管譴責了川粉對國會山莊的攻擊，但隨後又跟新科共和黨國會女議員波貝特(Lauren Boebert)合影。後者在闖入事件前及期間發表了爭議言論，還形容蓬佩奧是「真正的愛國者」。

一直狠批川普的資深外交政策專家羅斯科普夫(David Rothkopf)諷刺說，一些人看到川粉疑似的政變企圖，可能會感到憤怒。但蓬佩奧看或許會想：「我可以踩著這塊石頭，在2024年入主白宮。」

有意思的是，跟許多共和黨人一樣，蓬佩奧最初並非川普的支持者。他曾在2016年表示，這位房地產大亨將是一個「威權主義者」。而現在，蓬佩奧是川普圈子裡少有的倖存者。他小心翼翼，從不在公開場合跟他翻臉如翻書的老闆頂撞。

周二，蓬佩奧稱衝進國會的示威者是「罪犯」，應該被起訴，但後來又說，「歷史會反思這位總統和我們政府所做的優秀工作。我們為世界所做的改變將被寫進書裡。」

看到蓬佩奧的種種表現，哈佛大學國際關係教授沃特(Stephen Walt)認為，目前，蓬佩奧正在社群媒體上扮演川普不再被允許扮演的角色。而現年57歲的蓬佩奧，毫不掩飾自己對更高職位的渴望。