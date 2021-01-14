日本發現「巴西亞馬遜」變種病毒！2020年底就出現　傳染力更強　

▲巴西亞馬遜州的確診人數也不斷攀升。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本4名旅客從巴西返國後確診，且驗出可能來自巴西亞馬遜州的新變種毒株，和過去英國、南非出現的變種病毒不同，傳染力似乎更強。疫情嚴峻的英國，也隨即下令禁止來自南美洲的旅客入境。

日本10日從4名來自巴西的旅客身上，檢出不同於英國與南非的全新變種病毒，巴西國立研究機關「維斯卡隆多．克魯茲基金會」（Oswaldo Cruz Foundation）研判，這可能是來自於巴西西北部的亞馬遜州（Amazonas）的新變種病毒「mutation 194」，而這種病毒可能在去年底至1月之間出現，屬於新的病毒譜系，傳染力也更強。

日本厚生勞動省表示，染疫的4人分別是40多歲男性、30多歲女性及2名10多歲男女，他們在2日抵達東京羽田機場。40多歲男性抵達時並無症狀，但因呼吸困難住院；30多歲女性則是有頭痛症狀；10多歲男性有發燒；10多歲女性無症狀。

根據《太陽報》報導，英國最快14日就會將禁止入境名單擴大至南美洲大部分地區，還可能將發現巴西變種病毒的日本同樣列入名單。首相強生也向議會表示，政府會採取額外措施，讓目前所有來自巴西的入境旅客，都進行新冠肺炎檢測。

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