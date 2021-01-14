南韓青瓦台回應了！前總統朴槿惠「20年徒刑定讞」　恐無望獲特赦

▲現執政黨對大法院判決結果持正面態度，朴槿惠恐難以在短期內獲得文在寅特赦。（圖／視覺中國CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠在閨蜜門案時涉嫌向多位國家情報院長收受特別費、濫用職權、造成國庫損失等，今（14）日上午於大法院再上告審被判處20年徒刑、180億韓元罰金、追繳35億韓元犯罪所得定讞。先前共同民主黨魁李洛淵曾建議總統文在寅特赦前總統李明博、朴槿惠，隨著朴槿惠最終判刑結果出爐，朝野各界不斷觀望現任總統文在寅的確切態度。

對此，青瓦台一貫採取慎重的態度，在大法院判決結果出爐後，更旋即透過發言人康珉碩（강민석）發表聲明，認為未來政壇應該杜絕類似犯罪再次發生，將此視為歷史教訓。

根據《韓聯社》報導，康岷碩14日下午召開記者會時表示，「前任總統相繼進牢服刑，如此不幸的事件應視為歷史教訓，絕不允許未來在犯下這種錯誤！透過全國民眾的燭光革命、國會彈劾、法院的司法判斷，（朴槿惠）閨蜜門案算是在此告一段落。」

▲南韓現任總統文在寅握有特赦權利。（圖／達志影像）

對於大法院的最終裁決，姜岷碩表示，「這代表『大韓民國是民主共和國』的憲法精神最終獲得實踐，代表著韓國民主主義的成熟與發展。」

報導指出，是否決定赦免2位前總統出獄，其實屬於總統固有職權，推測文在寅預計在1月中旬召開新年記者會時，將會在記者提出相關問題後發表看法。

青瓦台相關高層在判決出爐後向記者透露，該段時間並未聽聞文在寅特別提及特赦議題，「在大法院宣判結果出來後立刻問及是否特赦，這是非常不適當的。」

▲部分保守派民眾走上首爾街頭，要求現任政府特赦朴槿惠。（圖／達志影像／美聯社）

對於是否特赦朴槿惠，目前身為執政黨的共同民主黨內的態度是，應取決於全民的意見，以及當事者是否具有一顆反省、悔過的心。

根據韓媒《東亞日報》，民意調查機構「Gallup Korea」（한국갤럽）於5至7日針對全國1000名滿18歲以上的民眾進行調查，其中贊成文在寅政府應特赦李明博、朴槿惠的民眾僅佔37%、反對的民眾高達54%，另外有9%的民眾持保留意見。

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