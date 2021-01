美駐聯大使證實與蔡英文談話　PO照親曝：美永遠和台灣站在一起

記者詹雅婷/編譯

美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)在台灣時間14日中午12時許,透過推特證實與總統蔡英文談話,直言美國永遠會與台灣站在一起,保持盟友夥伴關係。

▲美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)證實與總統蔡英文談話。(圖/翻攝自推特)

克拉芙特表示,她與蔡英文談話時討論到,台灣在許多方面的表現均為世界典範,這包括對抗新冠疫情的成功,以及台灣在醫療、科技、頂尖科學領域貢獻的一切,都能佐證這一點。但她話鋒一轉表示,因為中國阻撓,台灣無法在聯合國場合分享上述成功,包括世界衛生大會(World Health Assembly)。

她進一步提到,「我向蔡英文總統明確表示,美國永遠會和台灣站在一起,作為盟友及夥伴,以民主支柱之姿,肩並肩站在一起。」

I made clear to President Tsai that the U.S. stands with Taiwan and always will, as friends and partners, standing shoulder to shoulder as pillars of democracy.