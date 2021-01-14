美駐聯大使證實與蔡英文談話　PO照親曝：美永遠和台灣站在一起

記者詹雅婷／編譯

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）在台灣時間14日中午12時許，透過推特證實與總統蔡英文談話，直言美國永遠會與台灣站在一起，保持盟友夥伴關係。

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）證實與總統蔡英文談話。（圖／翻攝自推特）

克拉芙特表示，她與蔡英文談話時討論到，台灣在許多方面的表現均為世界典範，這包括對抗新冠疫情的成功，以及台灣在醫療、科技、頂尖科學領域貢獻的一切，都能佐證這一點。但她話鋒一轉表示，因為中國阻撓，台灣無法在聯合國場合分享上述成功，包括世界衛生大會（World Health Assembly）。

她進一步提到，「我向蔡英文總統明確表示，美國永遠會和台灣站在一起，作為盟友及夥伴，以民主支柱之姿，肩並肩站在一起。」