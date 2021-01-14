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首爾市長「性騷女秘書」獲法院證實！他帶到汽旅啪...被判刑3年半

▲▼首爾市府秘書室職員趁女秘書喝醉後性侵對方。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾市府秘書室職員趁女秘書喝醉後性侵對方。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前首爾市長朴元淳2020年深陷性騷市府女秘書風波後輕生身亡，該名女秘書同樣遭到秘書室職員A某帶到汽車旅館性侵，首爾中央地方法院今（14）日判處A某3年6個月有期徒刑，並採取當庭羈押，同時在判決文中首度證實朴元淳確實曾性騷女秘書，導致其身心靈嚴重受創。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，首爾中央地方法院刑事合意31部部長法官曹聖弼（조성필）依準強姦致傷罪嫌，在一審宣判市府秘書室職員A某3年6個月徒刑，同時得接受40個小時性侵預防矯正課程。

法官說明判刑理由，「被告姦淫因酒醉而無法反抗的被害者（指女秘書），導致其罹患創傷後壓力症候群（PTSD），且難以回歸職場，其罪質相當重大，基於被告與被害人皆是首爾市府秘書室公務員，且該事件經過媒體輿論報導，造成相當程度的2度傷害。」

▲▼首爾中央地方法院在判決承認，朴元淳生前曾性騷女秘書。（圖／達志影像）

▲首爾中央地方法院在判決承認，朴元淳生前曾性騷女秘書。（圖／達志影像）

報導指出，A某從數年前就開始擔任朴元淳的隨行秘書，在去年415國會議員選舉前一天（即4月14日）將喝醉的女秘書帶到汽車旅館性侵，該名女秘書曾於去年7月時向警方報案遭朴元淳長期性騷。事後，A某因性騷女職員而被解職。

法官在判決時承認女秘書確實曾因遭到市長朴元淳性騷而在精神上承受極大痛苦，「被告主張並無客觀上的證據能夠證明自己曾強姦被害者，然而在性犯罪中，除非自己錄影、錄音，否則不可能存在所謂客觀性證據。被告主張在此事發生前，曾因遭到朴元淳性騷導致留下創傷後壓力症候群。」

法官補充，「從幾次參考被害者證詞的結果來看，被害者因被朴市長性騷而承受相當大的精神痛苦，雖這是件無可否認的事實；然而導致被害者必須接受精神科治療，則得歸因於此次事件（指遭秘書A某酒後性侵）。」

法官認為A某有逃亡串證之虞，因此採當庭羈押。

女秘書的辯護律師金在蓮（김재련）表示，被害者雖曾對朴市長提告，然而因被告死亡，才喪失透過法律途徑申訴的機會。

►首爾市長朴元淳「性騷女秘書」偵查終結...真相石沉大海！
►首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓「幫拿內褲」：讓寶貝量好爽

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