她獨自在家熱舞…背後樓梯閃過「152cm黑影」　網嚇爆：你不孤單

記者張方瑀／綜合報導

國外一名女子日前獨自在家拍攝TikTok短片，沒想到影片完成後，竟發現她身後的樓梯閃過奇怪黑影，乍看之下就像是有什麼東西從二樓走下來。影片曝光後收到超過150萬人按讚，許多網友紛紛表示，「親愛的，顯然你不是孤單在家了。」

根據《鏡報》報導，國外一名女子日前趁著獨自一人在家中時，在客廳大跳小甜甜布蘭妮（Britney Spears）的經典名曲《Toxic》，並準備將影片po到短影音平台TikTok。沒想到拍完後竟讓她發現毛骨悚然的一幕，讓這支影片的按讚數迅速飆破150萬。

原來影片後方的樓梯，突然閃過一個黑色影子，乍看之下就像一隻動物或是人走下樓梯。女子在影片留言中表示，「我原本不想發這支影片的，但看看我身後的樓梯，我真的是一個人在家。」

有網友留言表示，這看起來根本不像狗，「它看起來有5英尺（約152公分）高，沒有狗這麼高，這就是鬼！」、「親愛的，顯然你不是孤單在家了」、「看起來像是個穿著睡袍的人走下來」。不過也有人認為，這只是拍攝時光線折射而已。

►更多國際熱門新聞

連開2槍沒死！凶猛野豬反擊女獵人 她絕望揮槍桿：沒辦法裝子彈

國外「不治療只要去台灣」創意商品大賣！ 全球網友狂刷5星評價

工程師擁68億比特幣！放數位錢包卻忘記密碼...只能再猜2次

天使拉娜EX活顏膠原粉特價1680元