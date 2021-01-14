日本瘋「台灣名產菠蘿油」？　日網提1關鍵酸爆：對港台很失禮

▲日本網友貼出「台灣菠蘿油」麵包店買的菠蘿油，直說看起來好像很好吃。（圖／翻攝自日本論壇）

記者詹雅婷／綜合報導

日本近年開始流行起源自香港的菠蘿麵包和菠蘿油，但似乎不少當地人誤會它來自台灣，甚至有店家主打這是台灣名產。這令許多日本網友感到相當不解，直言「這對香港和台灣都很失禮」，且去年大阪一間麵包店推出的「台灣菠蘿麵包」使用簡體字外包裝，引起關注。

就在2020年底，日本論壇出現一篇討論「台灣菠蘿油」麵包店的文章，吸引部分日本網友關注。有人說，菠蘿油是種擁有1200大卡熱量但卻沒飽足感的食物，似乎能吸引美國人購買，「卡路里惡魔」、「奶油在台灣很便宜嗎？這麼大塊」、「曾經在台灣看過」。

外界關注的是，部分日本麵包店直接把菠蘿油當作台灣招牌美食。以大阪心齋橋麵包店「非常識」2020年10月推出的限定款「台灣菠蘿麵包」（台湾メロンパン）為例，儘管簡介有提到該款麵包最初起源自香港，但依舊強打這是台灣招牌美食。

這款限定麵包的宣傳文刊登在當地媒體版面後，引來不少網友指正。針對商品起源地，網友提到，「這對香港和台灣都很失禮」、「把起源於香港的東西加上台灣印象這樣很不好」、「台灣的店比較少出現夾奶油（的麵包），這確實是港式菠蘿油」。

此外，商品外包裝也引起大批網友注意，因為上頭寫有「新鮮出爐」字句的字體，明顯是簡體字，並非日式漢字或是繁體字，「香港食物用台灣來命名還使用簡體字，超級莫名其妙」。

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