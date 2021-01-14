真實「繼母調教」等兒子成熟爬上床　她曬孕照笑喊：下月要生啦！

▲俄羅斯35歲網紅與繼子結婚，下個月即將產子。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）與前夫離婚後，跟年僅21歲的繼子交往並結婚，還在社交媒體上大方公布懷孕的喜訊，如今下個月即將臨盆。瑪麗娜不諱言自己為了與「年輕老公」相配，不僅做了多次醫美手術，還成功減重57公斤。

▲瑪麗娜與前夫沙維林。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，擁有50多萬名粉絲的瑪麗娜在22歲時嫁給前夫沙維林（Alexey Shavyrin），當時她與7歲的繼子弗拉基米爾（Vladimir）感情相當好，卻在兒子19歲那年爬上他的床。沙維林表示，「有天晚上我聽見他們正發生性行為，結束之後她才躺回我身邊。」但瑪麗娜反駁，自己是離婚後才和兒子交往。

▲瑪麗娜22歲嫁給前夫，當時的繼子、現任老公才7歲大。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

瑪麗娜受訪表示，除了包含弗拉基米爾在內的2名繼子之外，和前夫也領養了5個孩子，經濟壓力沉重，讓當時的她只對食物感興趣，體重直線上升，「我發胖了，也想死於這樣的生活。」35歲的她離婚後，去年7月宣布與21歲繼子弗拉基米爾結婚，還在社群上與粉絲分享懷孕的喜悅，影片中瑪麗娜與拿著驗孕棒的弗拉基米爾相擁而泣。

瑪麗娜也不諱言，因為嫁給「年輕老公」，很多人勸她要開始化妝、變美，本來就有持續減重的她最後成功鏟肉57公斤，還做了包括臉頸拉皮、割眼袋、打肉毒、去除橘皮組織、切除減肥後的多餘皮膚等各種手術，並在網路上貼出離婚前的對比圖，現在的她看來相當自信、快樂。

▲▼瑪麗娜動了許多醫美相關手術，讓自己變得更漂亮。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

瑪麗娜表示，重要的是，弗拉基米爾在她整形之前就與自己墜入愛河，對前夫並不會感到憤怒或仇恨，只是覺得有點慚愧毀掉了孩子們眼中所謂的「爸爸與媽媽」，但沙維林的另一位前妻現在會幫忙照顧孩子。

▲▼瑪麗娜下個月即將臨盆，生下與繼子弗拉基米爾的孩子。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

瑪麗娜說，她與弗拉基米爾搬到了更大的城市，兩人簽署了婚前協議，如果離婚，她將能保留自己所有的財產，「我們即將擁有孩子，未來也許不只一個，老公找到新工作後才剛穩定下來，目前生活費用由我來承擔，也買了車，他知道我會引導他、支持他。」

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