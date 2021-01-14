15歲男神秘失蹤！　表哥在冰箱找到遺體：他只穿內褲坐在裡面

▲表哥在奶奶家冰箱找到遺體。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名15歲少年突然失蹤，表哥四處尋找時意外在一個廢棄冰箱中找到他，然而發現時人已經死亡，詭異的是他全身只穿一條內褲待在裡面，警方目前正在調查這起神秘命案。

事件11日下午發生在巴西大坎波市(Campo Grande)附近的阿德利娜鎮(Vila Adelina)，16歲少年荷西(Jose Eduardo Alves Goncalves Rosa)平時會幫擔任冰箱修理員的26歲哥哥李奧納多(Leonardo)打零工，然而當天卻無故曠職，20歲表哥卡洛斯(Carlos Magno Goncalves Rodrigues)幫忙找人，結果在奶奶家的廢棄冰箱中找到遺體。

卡洛斯表示，由於奶奶最近去旅行家中沒有人，所以他翻牆跳入院子，結果看到一廢棄冰箱裡面流出血，他好奇打開看到只穿內褲的荷西，「冰箱裡面已經有味道了」，便立即打電話報案，目前被列為主要證人接受調查中。

警方表示，現場除了廢棄冰箱，院子裡還有許多椅子圍成一圈，並找到一條可用來清洗的水管，許多植物也被撞倒，種種跡象顯示事發當時可能有其他人在荷西身邊，初步排除是自殺事件。李奧納多表示，荷西沒有任何不良紀錄，平時人緣也很好，案件仍在調查中。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢