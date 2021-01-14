川普彈劾驚見10共和黨人倒戈　拜登首回應：下一步聚焦新冠經濟

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普成為史上首位被二度彈劾的美國總統，即將宣誓就職總統的民主黨籍拜登13日晚間首度回應彈劾一案，重申希望參議院處理彈劾案時，也要同步關注國家其他緊急事務，包括新冠疫情及經濟。他說，美國人民承受苦痛的時間已經太長，不能再耽擱。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，眾議院13日以煽動暴動為由針對川普進行跨黨派彈劾表決，以232票贊成、197票反對通過彈劾案，現已知有10名共和黨人倒戈跑票。目前彈劾程序焦點已轉至參議院。

針對眾院發動彈劾一事，拜登在沉默數小時後，在13日晚間發出聲明，直言國會6日發生暴動的背後煽動者就是川普，但也希望能在下周就職的時刻，著手展開經濟、公衛相關政策。

▲美國當選總統拜登將於美國時間20日宣誓就職。（圖／路透）

「（國會這場暴動）由政治極端派人士、國內恐怖份子發動，而這些人都是被總統川普所煽動」，拜登話鋒一轉提到，美國現在仍被致命新冠病毒肆虐，經濟表現搖搖欲墜，「我希望參議院領導層能找到一種方法，也就是在履行針對彈劾案的憲法責任時，也要同步處理國家其他緊急事務…美國人民承受苦痛的時間已經太長，不能再耽擱其他緊急事務。」

知情人士透露，拜登團隊現正與餐院民主黨人及眾院彈劾案負責人合作，讓彈劾審判能夠迅速進行，但屆時狀況仍舊是未知數。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）稍早已發布聲明，強調參議院本周不會就川普彈劾案進行表決，也不會在19日以前進行，意即在拜登正式上台之前，參院不會決定是否彈劾川普。

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