研究：新冠中鏢1次「免疫5個月」　保護力勝過施打疫苗！

▲英國官方研究顯示，曾經感染新冠病毒的人將擁有至少5個月的高度免疫力。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國官方一項研究發現，感染新冠肺炎的患者極有可能在至少5個月內對病毒免疫，而且比接種過牛津疫苗的人擁有更強的保護力。然而，研究也同時顯示，擁有抗體的人仍然可能攜帶與傳播新冠病毒。

綜合路透、《每日郵報》報導，英國公共衛生部（PHE）一項研究發現，先前感染過新冠肺炎的6614人中，在5個月的研究期間只有44例再度被感染，這比接種牛津疫苗後的保護力更強，也與輝瑞疫苗的免疫效果相同。

PHE指出，這代表著染疫後獲得的抗體大約可預防83%的再感染機會，出現症狀或重症的機率也降低。主要研究人霍普金斯教授（Susan Hopkins）表示，此研究數據比疫苗實驗更加嚴格，因為疫苗只能依賴有症狀的病例，並沒有考慮到無症狀感染，而輝瑞疫苗的有效性可能也因此被誇大為95%。

▲研究人員指出，雖然自然免疫效果與接種疫苗相似，但這些人仍會攜帶並散播病毒。（圖／達志影像／美聯社）

專家警告，雖然自然免疫力的短期保護與疫苗效果相似，但這也意味著，在2020上半年第一波疫情中確診的人現在可能再次感染，而且就算免疫力還在，新冠病毒仍然可能會存在於這些人的鼻腔、喉嚨等呼吸道中，隨後在不知情的情況下將病毒傳播給他人。

霍普金斯稱，由於初期研究的時間是5個月，研究人員最多只能確定自然免疫力能持續5個月，這也並非完全的保護，民眾外出時仍然需要做好防疫措施。報導提到，這項研究總共為期1年，未來將發布更多新冠病毒變異、再感染率以及自然免疫時限等的相關研究數據。

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