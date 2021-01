大轉彎！伊凡卡「不出席」拜登就職典禮　白宮曝主因

記者張方瑀/綜合報導

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)日前傳出,將違背老爸川普的態度,準備出席民主黨籍總統當選人拜登(Joe Biden)的就職典禮。不過,最新消息指出,伊凡卡不會出席典禮,因為過去沒有離任總統子女出席的慣例。

根據NBC報導,白宮記者亞歷山大(Peter Alexander)在推特發文指出,「白宮官員透露,伊凡可不會出席拜登的就職典禮。」匿名官員表示,「儘管她(伊凡卡)尊重他(拜登)的權力轉移程序,但離任總統的子女在傳統上不會出席(就職典禮)。」

