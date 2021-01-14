大轉彎！伊凡卡「不出席」拜登就職典禮　白宮曝主因

記者張方瑀／綜合報導

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）日前傳出，將違背老爸川普的態度，準備出席民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）的就職典禮。不過，最新消息指出，伊凡卡不會出席典禮，因為過去沒有離任總統子女出席的慣例。

根據NBC報導，白宮記者亞歷山大（Peter Alexander）在推特發文指出，「白宮官員透露，伊凡可不會出席拜登的就職典禮。」匿名官員表示，「儘管她（伊凡卡）尊重他（拜登）的權力轉移程序，但離任總統的子女在傳統上不會出席（就職典禮）。」

Ivanka Trump is not expected to attend Biden’s inauguration next week, according to a WH official.

While she respects his transition to power, according to this official, the official notes children of outgoing president’s do not traditionally attend. — Peter Alexander (@PeterAlexander) January 13, 2021

《每日郵報》日前報導，伊凡卡計畫出席20日的拜登就職典禮，此舉讓父親川普大失所望；消息人士透露，伊凡卡深怕自己「前途光明」的政治生涯會受到影響，因此正在盡一切可能地挽救自己的聲譽。

拜登就職典禮將以「團結美國」（America United）作為其就職典禮的主題，儘管川普拒絕出席，但態度也在近日軟化，還在最新影片中呼籲支持者及所有人，在新政府20日就職當天切勿行駛暴力，「這不是我的立場」。

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