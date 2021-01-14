日本未知感染源確診激增　醫師會長：狀況惡化恐致醫療毀滅

▲首相菅義偉13日再宣布，追加大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣為「緊急事態宣言」對象地區，實施期為1月14 日起至2月7日止。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本醫師會會長中川俊男13日表示，如果日本境內新冠肺炎確診病例持續增加，民眾面臨的不只是無法接受適當醫療的「醫療崩壞」，而是無法接受醫療的「醫療毀滅」狀態。

日本境內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴峻。首相菅義偉13日再宣布，追加大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣為「緊急事態宣言」對象地區，實施期為1月14 日起至2月7日止。

菅義偉7日已針對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布緊急事態宣言。

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

中川強調，疫情已來到政府該考慮針對全國發布緊急事態宣言的情勢，如同歐美疫情爆發的情況愈來愈有可能成真，有必要提早研擬防疫對策，免得為時已晚。

中川對日本面臨全國性的確診病例急增的情形提出警戒。他說，如果狀況持續，或許有必要考慮採取具有強制力的行動限制，呼籲民眾要提高危機感。

日本放送協會（NHK）報導，疫情升溫，東京都內查不出感染源的確診病例增多，衛生所進行疫調的負擔加重。

▲日本13日新增確診病例5871例，其中東京都新增1433例，累計7萬8566例。（圖／路透）

東京都2020年12月查不出感染源的人數是11月的2.1倍，多達1萬1717人。今年開始的12天之內，未知感染源者就有1萬1219人，增速更快。確診者當中查不出感染源的比例，2020年11月占57.2%、12月占60.9%，今年1月截至12日為66.2%。

日本13日新增確診病例5871例，其中東京都新增1433例，累計7萬8566例。大阪府新增536例，累計3萬5842例。神奈川縣新增767例，累計2萬9706例。日本全國13日通報97人染疫死亡。

至今，日本境內加上機場檢疫查出的確診病例等共30萬4040例，如果加上豪華郵輪鑽石公主號712例，總計30萬4752例。在日本境內染疫後死亡者4276人，若加上鑽石公主號13人，共4289人。

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