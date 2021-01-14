高雄榮登《紐時》票選2021最愛的52景點！他泛淚：幾乎每天想念

▲高雄成為世人難以忘懷的城市。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在2020年襲捲全球，直到一年後疫情卻仍是愈演愈烈，在高壓、苦悶、無助的氛圍下，美國媒體《紐約時報》廣邀全球讀者踴躍投稿，寫下心目中認為可激勵人心、撫慰躁動心靈、安撫憂鬱心情且值得推薦的景點，再從2000多個被推薦景點中精選出「2021年值得喜愛的全球52個地點」，其中一個景點包括台灣高雄。

《紐約時報》的宗旨為提醒世人美好世界仍值得嚮往，往後還有許多機會值得去計畫探訪、去發現，而高雄身為最熱情的海洋城市，自然值得世人去記憶、去收藏！

推薦高雄的讀者為來自美國的華裔人士Andrew Liu，其先前在中國大陸出生，之後在美國哈德遜河谷成長，目前定居德國柏林從事移民法相關工作。

▲紐約時報將台灣高雄列為52個今年值得一去景點。（圖／翻攝自紐時）

他表示，2017年至2018年在富爾伯萊特計畫前往高雄教導英文，原本從未到過台灣，不過在高雄定居一年後，高雄卻成為值得日思夜想的城市，「我以前從沒來過台灣旅遊，甚至不知道該怎麼正確唸出『高雄』，不過來到高雄後，我才發現高雄才能代表『真正的台灣』。」

他認為台北的步調相當緊湊，而高雄卻是一座悠閒的城市，且前美麗山景、海景環繞，容易接觸大自然，「在高雄，人們說台語的機率比說國語的機率高，每個人吃一頓飯可以吃好幾小時，之後再到夜市續攤，還能去海灘喝2杯酒小解。」

▲Andrew Liu認為，台灣普遍對同性婚姻抱持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

Andrew Liu透露，其實在與男朋友誼起來台灣定居後，一開始不太確定台灣人如何看待同性戀等性少數族群，且當時台灣同性婚姻尚未合法化，僅能參考位處對岸的中國大陸，那裡似乎不太接受同志，「但我認為，一般來說台灣民眾對同性戀相當友善，現在只要見到某些事情，尤其是台灣的食物，都能夠和男友回憶起高雄。」

據悉，在這篇專題當中，在《紐約時報》選出的52個推薦景點當中，還包括西班牙苦行之路、加勒比海小島荷屬阿魯巴、塞班島、西非塞內加爾首都達卡、冰島彩色山脈等。

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