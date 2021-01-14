　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高雄榮登《紐時》票選2021最愛的52景點！他泛淚：幾乎每天想念

▲▼高雄成為世人難以忘懷的城市。（圖／取自Pixabay）

▲高雄成為世人難以忘懷的城市。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在2020年襲捲全球，直到一年後疫情卻仍是愈演愈烈，在高壓、苦悶、無助的氛圍下，美國媒體《紐約時報》廣邀全球讀者踴躍投稿，寫下心目中認為可激勵人心、撫慰躁動心靈、安撫憂鬱心情且值得推薦的景點，再從2000多個被推薦景點中精選出「2021年值得喜愛的全球52個地點」，其中一個景點包括台灣高雄。

《紐約時報》的宗旨為提醒世人美好世界仍值得嚮往，往後還有許多機會值得去計畫探訪、去發現，而高雄身為最熱情的海洋城市，自然值得世人去記憶、去收藏！

推薦高雄的讀者為來自美國的華裔人士Andrew Liu，其先前在中國大陸出生，之後在美國哈德遜河谷成長，目前定居德國柏林從事移民法相關工作。

▲▼紐約時報將台灣高雄列為52個今年值得一去景點。（圖／翻攝自紐時）

▲紐約時報將台灣高雄列為52個今年值得一去景點。（圖／翻攝自紐時）

他表示，2017年至2018年在富爾伯萊特計畫前往高雄教導英文，原本從未到過台灣，不過在高雄定居一年後，高雄卻成為值得日思夜想的城市，「我以前從沒來過台灣旅遊，甚至不知道該怎麼正確唸出『高雄』，不過來到高雄後，我才發現高雄才能代表『真正的台灣』。」

他認為台北的步調相當緊湊，而高雄卻是一座悠閒的城市，且前美麗山景、海景環繞，容易接觸大自然，「在高雄，人們說台語的機率比說國語的機率高，每個人吃一頓飯可以吃好幾小時，之後再到夜市續攤，還能去海灘喝2杯酒小解。」

▲▼Andrew Liu認為，台灣普遍對同性婚姻抱持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

▲Andrew Liu認為，台灣普遍對同性婚姻抱持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

Andrew Liu透露，其實在與男朋友誼起來台灣定居後，一開始不太確定台灣人如何看待同性戀等性少數族群，且當時台灣同性婚姻尚未合法化，僅能參考位處對岸的中國大陸，那裡似乎不太接受同志，「但我認為，一般來說台灣民眾對同性戀相當友善，現在只要見到某些事情，尤其是台灣的食物，都能夠和男友回憶起高雄。」

據悉，在這篇專題當中，在《紐約時報》選出的52個推薦景點當中，還包括西班牙苦行之路、加勒比海小島荷屬阿魯巴、塞班島、西非塞內加爾首都達卡、冰島彩色山脈等。

►泡菜妹瘋整形！防疫口罩成「最佳掩護」...她興奮：不會被人發現

ET快訊
快訊／沒取消！蔡英文與美國駐聯大使舉行視訊對談
楊志良再轟染疫醫「故意的？」：我對陳時中無言以對
女星錄一半突起身腿打開！ 　鄭弘儀當場看呆
《大學生》男星罹癌變紙片人　全裸淚揭20公分手術疤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／川普遭到美國眾議院彈劾通過！　任期恐剩不到7天

風箏線被拉成利刃！　23歲男騎車經過「瞬間割喉」爆血慘死

川普彈劾驚見10共和黨人倒戈　拜登首回應：下一步聚焦新冠經濟

研究：新冠中鏢1次「免疫5個月」　保護力勝過施打疫苗！

高雄榮登《紐時》票選2021最愛的52景點！他泛淚：幾乎每天想念

大轉彎！伊凡卡「不出席」拜登就職典禮　白宮曝主因

快訊／南韓前總統朴槿惠20年徒刑定讞！獲特赦仍有變數

Snap跟進封殺川普帳號　推特CEO回應禁言：正確決定但開危險先例

日本未知感染源確診激增　醫師會長：狀況惡化恐致醫療毀滅

川普下台前再對黑名單中企出手！　美國11月前將「全面撤資」

孫生深夜被叫到警局！　「媽媽還是一樣現行犯」黑底文吐無奈心聲

剛睡醒！憨狗茫到忘記怎麼走路　「同手同腳」笑翻媽：還在恍神

書偉密戀勇兔！「甜蜜勾手」全被拍　《婆婆》助攻…「以結婚為前提交往」

Apple鬆口結婚進度「不要再等9年！」　沒特別避孕...丫頭驚爆：她平常都會戴套XD

染疫醫師「8日沒去大江吃丼飯」　僅9日去星巴克、五金行！

潛水妹最後身影曝！離奇失蹤2個月　警調手機發話位置全力找人

台中國道1號小客車「自撞護欄」　車身7秒翻9圈全毀！造成1死3傷

楊丞琳跨年倒數「甜蜜視訊李榮浩❤」　「PINK FUN」有門禁...她再虧詹哥老土XD

信號位置曝光！潛水女失蹤2個月 警方追查手機「在台北開機通話」

染疫醫師記錯足跡引爭議！　陳時中虧「可來比賽」：我也會忘

影／川普遭到美國眾議院彈劾通過！　任期恐剩不到7天

風箏線被拉成利刃！　23歲男騎車經過「瞬間割喉」爆血慘死

川普彈劾驚見10共和黨人倒戈　拜登首回應：下一步聚焦新冠經濟

研究：新冠中鏢1次「免疫5個月」　保護力勝過施打疫苗！

高雄榮登《紐時》票選2021最愛的52景點！他泛淚：幾乎每天想念

大轉彎！伊凡卡「不出席」拜登就職典禮　白宮曝主因

快訊／南韓前總統朴槿惠20年徒刑定讞！獲特赦仍有變數

Snap跟進封殺川普帳號　推特CEO回應禁言：正確決定但開危險先例

日本未知感染源確診激增　醫師會長：狀況惡化恐致醫療毀滅

川普下台前再對黑名單中企出手！　美國11月前將「全面撤資」

求復合前女友…台南男遭拒惱羞「強壓上床」：再哭讓妳死！她崩潰

美國兩度取消重要官員訪台　江啟臣：外交部還欠國人清楚說明

柯文哲提楊志良：罵完醫護人員「還是要給鼓勵」　長期打仗不容易

老公和緋聞小三得獎！正宮女星眼神死　「後台拒合照」曝臭臉原因

嗆蘇嘉全「喬司法」挨告賠16萬和解　屏縣議員：我們都好朋友

問「可不可以」秒硬來！已婚軍人急撇：她說「嗯」　學妹亮抓痕打臉

影／民進黨2022隱憂？青年：基層組織老化、蔡英文大於黨

免費做SPA、暢玩230坪室內樂園！台北放鬆小旅行　大人小孩都能享受

快訊／蔡英文與美國駐聯大使克拉芙特舉行視訊對談　

一顆球真的不夠！　籃網三巨頭「生涯持球使用率」排現役前7

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

即／美國俄亥俄發現新冠病毒「變種病毒株」

快訊／眾院232：197票通過彈劾川普！

開2槍沒死　凶猛野豬反擊女獵人

7年前梭哈買進特斯拉　39歲男現擁3.4億退休

CEO被爆性侵女員工！逼下屬多P還邀客戶進房

德國邁森市淪陷　火葬場棺材疊3層高

近70年首位！美「剖腹取嬰」女死囚已毒針伏法

國外「不治療只要去台灣」創意商品大賣

美國務卿「平行世界發文」 挺川普拿諾貝爾和平獎

地球自轉50年最快　每天不到24小時

倫敦破萬死！市長籲首相「祭鐵腕防疫」

眾院通過彈劾川普！參院領袖：拜登就職前不會表決

英單日1564死創紀錄！開學日擬再延後

工程師擁68億比特幣！放數位錢包卻忘記密碼

更多熱門

相關新聞

高雄小貨車遭闖紅燈轎車撞翻　豬肉噴飛一地

高雄小貨車遭闖紅燈轎車撞翻　豬肉噴飛一地

一輛載滿已屠宰豬隻的小貨車，行經鳳山區五甲一路與瑞隆東路口，遭闖紅燈的小客車撞擊，當事人雖然沒有受傷，但豬肉卻噴飛一地，警消人員到場協助清掃路面，交通才恢復正常。

北高台灣燈會　規劃展區出爐

北高台灣燈會　規劃展區出爐

沒錢裝闊扮大爺染髮　丟無效信用卡落跑

沒錢裝闊扮大爺染髮　丟無效信用卡落跑

快訊／高雄輕軌環南段營運第2天就被撞！

快訊／高雄輕軌環南段營運第2天就被撞！

肉多多掛「台灣豬標章」用6國豬肉　衛生局回應了

肉多多掛「台灣豬標章」用6國豬肉　衛生局回應了

關鍵字：

國際焦點高雄紐約時報

讀者迴響

熱門新聞

哈孝遠牽手長髮妹被目擊！正宮認：真的不是我

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

兒子自然考卷只錯1題　年輕媽傻眼：錯在哪

AV男優太會唱！被挖出真的是歌手　他認了

孫生深夜被叫到警局：媽媽還是一樣現行犯

即／台中夜店玩3P！2裸女出現了

領10萬紓困速做1件事！他戶頭多5萬爽翻

即／指揮中心透露：染疫醫師「狀況穩定」

《爸爸》天天14歲逼近183cm　低沉嗓音電暈網

第4波寒流恐襲！冰雨彈變天探8°C

國光董事弟猝逝！王怡仁崩潰20天首發祭文

最美博士合體AV女優！破解A片5迷思

SJ為何沒舞蹈練習影片？銀赫無奈吐爆笑真相

偽單身求婚挑鑽戒　超正外商女主管為他懷孕染性病

更多

最夯影音

更多
孫生深夜被叫到警局！　「媽媽還是一樣現行犯」黑底文吐無奈心聲

孫生深夜被叫到警局！　「媽媽還是一樣現行犯」黑底文吐無奈心聲
剛睡醒！憨狗茫到忘記怎麼走路　「同手同腳」笑翻媽：還在恍神

剛睡醒！憨狗茫到忘記怎麼走路　「同手同腳」笑翻媽：還在恍神

書偉密戀勇兔！「甜蜜勾手」全被拍　《婆婆》助攻…「以結婚為前提交往」

書偉密戀勇兔！「甜蜜勾手」全被拍　《婆婆》助攻…「以結婚為前提交往」

Apple鬆口結婚進度「不要再等9年！」　沒特別避孕...丫頭驚爆：她平常都會戴套XD

Apple鬆口結婚進度「不要再等9年！」　沒特別避孕...丫頭驚爆：她平常都會戴套XD

染疫醫師「8日沒去大江吃丼飯」　僅9日去星巴克、五金行！

染疫醫師「8日沒去大江吃丼飯」　僅9日去星巴克、五金行！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面