巴西「蠟像館」超詭異！36萬網友崩潰：黛安娜王妃根本卡蜜拉

實習記者高琳景／綜合報導
蠟像館是許多民眾到各國遊玩會去參觀的景點之一，不過在巴西卻有一間簡直是「崩壞版」的蠟像館，裡頭有不少名人的蠟像，但長得卻和大家想像的不一樣，許多網友看到後紛紛直呼「太崩潰了！」驚嚇程度爆表。
根據英國《衛報》報導，近日一名推特用戶派克斯頓（@DavidDPaxton），分享巴西教堂蠟像館的短片，影片是由巴西地方電視台UNITV在6年前拍攝，這間蠟像館藏有數位名人的蠟像，包括瑪麗蓮夢露、愛因斯坦、貓王和黛安娜王妃等等，主持人表示，「藝術家試圖捕捉每個人的性格和靈魂，但要完成如此豐富的細節卻是很不容易。」從畫面中可見，這些名人的臉和身形似乎和我們平常所看到的有所不同。
▲蠟像館裡的黛安娜王妃。（圖／翻攝自@DavidDPaxton／推特）
77歲的蠟像創作者阿瑪科洛（Armacollo）則表示，「我對那些批評毫不在乎。如果是為了賺錢，人們有沒有欣賞我的作品就會很在乎，但我是為我們小鎮而做的，他們如果喜歡就來參觀，不喜歡就別來。」
阿瑪科洛也提到，他唯一的遺憾就是10歲孫女的反應，因為大家都在嘲笑他，為此孫女還難過到哭，但現在已經會用微笑來面對了。
影片至今已吸引近36萬人次觀賞，不少網友看到影片後直呼，「下巴都快掉下來。」、「黛安娜王妃的蠟像做得好像卡蜜拉。」、「我的天阿，這些都是壞的，當他說那是貓王時，我差點摔倒」、「瑪麗蓮夢露會讓我做噩夢」、「除了創作者以外，沒人知道那是誰」、「我的天，笑到停不下來」。
我們的電視圖標...這個博物館-喬納森·勝利（@VictoryFound）2021年1月11日
參議員克萊Davees，
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來自BBC和安德魯·尼爾pic.twitter.com/DKQO0ViCYF
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