巴西「蠟像館」超詭異！36萬網友崩潰：黛安娜王妃根本卡蜜拉

實習記者高琳景／綜合報導

蠟像館是許多民眾到各國遊玩會去參觀的景點之一，不過在巴西卻有一間簡直是「崩壞版」的蠟像館，裡頭有不少名人的蠟像，但長得卻和大家想像的不一樣，許多網友看到後紛紛直呼「太崩潰了！」驚嚇程度爆表。

根據英國《衛報》報導，近日一名推特用戶派克斯頓（@DavidDPaxton），分享巴西教堂蠟像館的短片，影片是由巴西地方電視台UNITV在6年前拍攝，這間蠟像館藏有數位名人的蠟像，包括瑪麗蓮夢露、愛因斯坦、貓王和黛安娜王妃等等，主持人表示，「藝術家試圖捕捉每個人的性格和靈魂，但要完成如此豐富的細節卻是很不容易。」從畫面中可見，這些名人的臉和身形似乎和我們平常所看到的有所不同。





▲蠟像館裡的黛安娜王妃。（圖／翻攝自@DavidDPaxton／推特）

77歲的蠟像創作者阿瑪科洛（Armacollo）則表示，「我對那些批評毫不在乎。如果是為了賺錢，人們有沒有欣賞我的作品就會很在乎，但我是為我們小鎮而做的，他們如果喜歡就來參觀，不喜歡就別來。」

阿瑪科洛也提到，他唯一的遺憾就是10歲孫女的反應，因為大家都在嘲笑他，為此孫女還難過到哭，但現在已經會用微笑來面對了。

