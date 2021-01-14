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川普下台前再對黑名單中企出手！　美國11月前將「全面撤資」

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府再度針對黑名單中的中國企業加強制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院才剛通過總統川普的彈劾案不久，然而，在任期的尾聲，川普再度於13日簽署了一項行政命令，內容在於加強禁止投資與解放軍有關的中國企業，並要求美國投資人必須在11月11日前對黑名單內的中企全面撤資。

根據路透社報導，美國白宮於當地時間13日表示，總統川普稍早簽署了一項行政命令的修正案，針對這些被認定為與中國解放軍有關的黑名單中企，加強投資禁令，並且要求美國投資人從2021年11月11日起須完全售出這些企業的股票證券，達成全面撤資。

據報導，川普政府於2020年11月開始，陸續將數十家大型中國企業列入所謂的「中國軍方企業」（Chinese military companies）名單，禁止美國投資人持有或交易這些公司的股票與債券。其中包含華為、中國移動、中芯國際、中國海洋石油等產業龍頭中企，當時就有外媒報導當局可能會強化這項禁令。

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