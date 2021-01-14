20對夫妻大玩雜交趴！警上門以為脫衣牛郎...狂喊「Play One」

▲20對夫妻大玩性愛趴，還把臨檢警察當「脫衣牛郎」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

民眾遇到警察臨檢，即使沒有做錯事，還是會有點緊張。不過，在阿根廷有20對夫妻在大玩雜交趴時，警察找上門，卻以為進來臨檢的警察是脫衣舞男，不但不害怕還對他們大喊「Play One」，讓警察當下非常傻眼。

根據當地媒體《Infobae》報導，這20對夫妻包下阿根廷首都布宜諾斯艾利斯以南約400公尺處的一座農場，他們在共進晚餐後準備開始「集體換伴的性愛趴」，警方獲報後到場處理，沒想到他們看到警察後居然尖叫狂歡，甚至還熱情的邀請他們一起玩。

▲男男女女看到警方竟爆出歡呼，還熱情的不斷邀他們進去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

警方表示，當他們看見我們時，以為是穿著警察制服來助興的脫衣牛郎，不僅熱情的對我們打招呼，甚至還有一名婦人對一名警察說「看著你的眼睛，你溫暖了我」。

對此當地游擊隊的安全事務副部長Gustavo Jara表示，當下所有人都沒有抵抗，也乖乖配合警方的行動，然而卻還是有人搞不清楚狀況的在開玩笑，直到最後才有人發現不對勁，意識到他們不是脫衣舞孃時，才跟警察說「恩，我們剛剛太興奮了」。