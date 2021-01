畢業就投身抗疫！護理師半年後「驚人變化」曝光　看哭百萬網友

▲美國新冠疫情嚴峻。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳妙津/綜合報導

美國護理師凱薩琳(Kathryn Ivey)去年在新冠疫情期間從護校畢業,投入一線抗疫,她日前在推特上PO出剛從學校畢業,及在醫院工作半年後的對比照,憔悴疲憊的面容和過去神采奕奕的模樣,形成鮮明反差,引起網友廣大迴響,紛紛回覆幫她加油打氣。

綜合外媒報導,推特去年流行起「前後比對圖」,美國護理師凱薩琳在11月底也跟上潮流,PO出自己在重症監護室工作半年後,以及5月剛畢業時的模樣當對比。只見照片中剛畢業的她笑容滿面,神采奕奕,反觀另一張剛上完12小時大夜班後的畫面,不僅眼神疲憊、頭髮蓬亂,臉上還有防護口罩流下的深深壓痕,足以讓人瞭解醫護人員在一線的抗疫工作究竟多麼艱辛。

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B