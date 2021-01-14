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畢業就投身抗疫！護理師半年後「驚人變化」曝光　看哭百萬網友

▲▼新冠肺炎,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國護理師凱薩琳（Kathryn Ivey）去年在新冠疫情期間從護校畢業，投入一線抗疫，她日前在推特上PO出剛從學校畢業，及在醫院工作半年後的對比照，憔悴疲憊的面容和過去神采奕奕的模樣，形成鮮明反差，引起網友廣大迴響，紛紛回覆幫她加油打氣。

綜合外媒報導，推特去年流行起「前後比對圖」，美國護理師凱薩琳在11月底也跟上潮流，PO出自己在重症監護室工作半年後，以及5月剛畢業時的模樣當對比。只見照片中剛畢業的她笑容滿面，神采奕奕，反觀另一張剛上完12小時大夜班後的畫面，不僅眼神疲憊、頭髮蓬亂，臉上還有防護口罩流下的深深壓痕，足以讓人瞭解醫護人員在一線的抗疫工作究竟多麼艱辛。

▲凱薩琳在一線抗疫半年後面容憔悴、眼神疲憊。

28歲的凱薩琳表示自己仍以當一名護理師為榮，雖然每個月都必須重裝進入新冠病房照顧患診，時常一天睡不到三小時，但她仍希望能幫助每個患者躲過死神召喚。她也呼籲，新冠病毒相當危險，許多患者往往一天內就數度垂危，面對如此多的死亡，連醫護人員也備感無助，大家千萬不要不當一回事，應該做好防疫措施，保護自己也保護他人。

凱薩琳的PO文引發熱烈迴響，超過百萬名網友按讚支持，還有不少日本網友看到相關消息後也留言支持，「這是我心目中的英雄」、「想給妳一個大大擁抱」、「小心安全」、「謝謝妳辛苦工作守護我們」、「感謝你們為世界而戰」、「了解新冠病毒的危險真的很重要」。 

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