南韓新冠再增524例確診！政府暫不解除「5人↑群聚」禁令

▲南韓單日新增病例逐漸獲得控制。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在入冬後迎來全國性第3波大流行，隨著政府實行高強度防疫措施長達1個多月，目前已稍獲控制，單日新增病例數維持在4、500人，不過各地的療養院、教會等持續傳出規模不一的零星群聚感染，加上基督教傳教團體BTJ列邦中心擴散至各地的確診者已達600人以上，當局仍不敢大意，研擬16日訂出下階段防疫政策時，繼續維持禁止5人以上群聚。

根據《韓聯社》報導，截至14日0時為止，南韓今（14）日上午9時30分共通報524起病例，其中496例為境內感染、28例則為境外移入，同時新增10例死亡。目前南韓共累計70728例確診、1195例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增317例（首爾佔131例、京畿道佔162例、仁川佔24例）； 釜山新增40例；光州新增30例；忠清北道新增18例；慶尚北道、慶尚南道各新增16例；忠清南道新增12例；大邱、江原道各新增11例；蔚山新增9例；全羅南道新增6例；大田、全羅北道各新增3例；世宗、濟州島各新增2例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾東部看守所累計1214例；慶尚北道尚州市BTJ列邦中心累計662例；慶尚南道晉州市國際祈禱院群聚感染擴散至釜山等地而累計73例；京畿道加平郡某空軍部隊累計12例。另外，國民力量（국민의힘）黨籍釜山市長儲備參選人李彥周（이언주）辦公室傳出5名拜訪者染疫。

南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）於14日上午例行記者會上表示，由於維持社交距離、禁止5人以上之小規模群聚之政策乃為防疫重點核心，因此恐怕難以在短期內解禁。

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南韓現行防疫措施（至1月17日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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