國外「不治療只要去台灣」創意商品大賣！　全球網友狂刷5星評價

▲外國「不治療只要去台灣」創意商品大賣。(圖/翻攝自拍賣網站)



記者張方瑀/綜合報導

台灣對抗新冠肺炎的優異表現全球有目共睹,更有外國設計公司在網路上販售與「台灣防疫」相關的商品,包含馬克杯、衣服和包包等,上面全印著「我不需要治療,我只需要去台灣」的字樣,引發網友關注。

德國spreadshirt網站上,出現一系列關於台灣防疫的創意商品,上面全印著「我不需要治療,我只需要去台灣」(i don't need therapy i just need to go taiwan)的字樣;商品種類包含上衣、背心、馬克杯、水壺等日常生活用品,其中一款售價18.99美元(約台幣536元)的上衣更有超過5000筆評論。

▲▼外國網站推出各種「台灣防疫」創意商品。(圖/翻攝自拍賣網站)



另外在拍賣網站Etsy同樣有一款馬克杯大賣,上面除了寫著「我不需要治療,我只需要去台灣」之外,還印有一個台灣的圖案,價格也只要約台幣438元,目前已熱銷破萬。還有另外一款破萬銷售馬克杯則是印著「我寧可在台灣」(I'd rather be in Taiwan)。

許多網友留下評論表示,「買起來當禮物」、「我幫我和丈夫各買了一件」、「我老爸一定超愛這個設計」、「馬克杯的品質超讚」。