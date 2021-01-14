孟晚舟收「子彈信」威脅…怕染疫求放寬保釋！保安曝違規證據打臉

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

華為財務長孟晚舟從2018年在加拿大被捕，官司至今仍未落幕，如今更有消息指出，她在這段期間收到多次「死亡威脅」，甚至有裝著子彈的信件直接寄到她的住處。另外，孟晚舟在聽證會上，以擔心感染新冠肺炎為由，要求放寬保釋條件；但矛盾的是，孟晚舟被指控在拘留期間，仍多次違反當地防疫規定外出聚會。

根據《衛報》報導，負責孟晚舟保安的獅門風險管理公司（Lions Gate Risk Management）首席營運關梅納德（Doug Maynard）13日在溫哥華作證時表示，在去年6月至7月間，孟晚舟的住處曾經收到5、6封恐嚇信，這些信件都是透過郵寄，而且裡面還有子彈，溫哥華警局也曾協助調查。不過目前尚未透露恐嚇動機。

《商業內幕》則指出，孟晚舟與律師團再度向法庭提出申請，要求放寬保釋條件，並以「擔心感染新冠肺炎」為由，希望能撤離24小時跟隨的保安團隊。不過，她的安全團隊出庭時表示，孟晚舟在這段期間，曾多次違反加拿大當地的防疫規定，「感覺沒有很擔心會被感染。」

保安團隊指出，孟晚舟在去年聖誕期間，曾包下一間餐廳舉辦14人的派對，且溫哥華的奢華精品店還特地為她「封館」，讓她盡情在裡面購物。目前孟晚舟只能在保全團隊的監控下，在距離溫哥華160公里的範圍內活動，且必須24時配戴電子腳鐐，晚上11點至早上6點之間不可獨自外出。

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