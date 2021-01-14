快訊／南韓前總統朴槿惠20年徒刑定讞！獲特赦仍有變數

▲南韓前總統朴槿惠閨蜜門案、國情願收賄案大法院再上告審結果出爐。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠涉嫌閨蜜門案，並向多位國家情報院長收賄、濫用職權，對此最高法院大法院於今（14）日上午再上告審中判處其20年有期徒刑、罰金180億韓元、追討犯罪所得35億韓元定讞。2016年10月崔順實（現名최서원，韓媒推測漢字為崔瑞原）的桌上型電腦遭到揭發後，時隔4年2個多月終於定讞。

隨著朴槿惠最終判刑結果確定，是否特赦前總統李明博、朴槿惠，這把火將再次燒向總統文在寅與青瓦台。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，大法院3部主審法官盧泰嶽（노태악）於14日當地時間上午11時針對朴槿惠在閨蜜門案中向多位國情院長收賄、濫用職權等多項罪嫌判處20年有期徒刑、罰金180億韓元、追討犯罪所得35億韓元定讞，加上先前介入新世界黨（새누리당，未來統合黨前身）公推案所被判處的2年徒刑，最終將合併為22年徒刑。

報導指出，原本朴槿惠已無意再向大法院提出再抗告，但檢方不服判決結果，於是才向大法院提出再上告審。先前朴槿惠在2020年7月首爾高等法院更審被判處合併刑期共20年、罰金180億韓元、追討犯罪所得35億韓元。

據悉，由於朴槿惠不滿二審判決結果而申請上訴，對此南韓最高法院大法院於上告審判決中表示，干政案中涉及的收賄與其他犯罪嫌疑應分開審理；而國情院收賄案中原本被認定無罪的國庫損失嫌疑與賄賂嫌疑均應視為有罪，因此將兩案發回首爾高等法院更審，一併審理、宣判。

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