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川普最新影片「態度大變」不提彈劾　消息人士：他在自我可憐模式

▲▼川普最新影片呼籲支持者及所有人，在國會當天勿行駛暴力，絕口不提彈劾案。（圖／路透）

▲川普最新影片呼籲支持者及所有人，在國會當天勿行使暴力，絕口不提彈劾案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院美東時間13日通過彈劾表決，議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍後已在媒體前簽署表決結果，正式提出彈劾總統川普。然而白宮釋出的講話影片中，川普對彈劾案隻字未提，僅譴責闖入國會山莊暴亂的暴力分子，以及呼籲拜登就職日當天切勿讓暴力再上演；一名消息人士指出，現在私下的川普正處於一個「自我可憐模式」，因他認為大家為他做的辯護不夠多。

川普政府任內打破多項紀錄，過去10天以來發生美國史上第一次暴徒（mob）闖進國會山莊暴亂，造成一名國會警察在內5人死亡的事件，引發舉世震驚史無前例的暴力，在這個老牌民主國家的招牌上打穿一個洞。13日他更以美國總統史上第一位在任內接連兩次面臨彈劾的總統，締造歷史新紀錄。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）簽署表決結果，正式提出以「煽動叛亂」為由彈劾總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲眾議院議長裴洛西簽署表決結果，正式提出以「煽動叛亂」為由彈劾總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普在影片中表示，所有當天闖入國會山莊和行使暴力的人，「都不是我真正的支持者」。態度與7天前大為不同，川普呼籲支持者及所有人在新政府20日就職當天切勿行駛暴力，「這不是我的立場」。

CNN指出，許多觀點認為川普今日走到這步田地，「是他的作為帶他到這裡來的，不是別人」，「他煽動暴徒進攻國會山莊阻止選票認證，他是不會在共和黨裡面得到太多人同情的。」

消息人士向CNN指出，川普現在只有自己一人，沒有太多的人能夠在給他建議，因此事情發生時他就會以自己最糟的直覺去回應，而現在推特已經封鎖川普的帳號了，「天知道他接下來會從哪邊宣洩」。消息人士還說川普私底下更抱怨大家為他辯護的力道不夠大，「他現在進入一個自我憐憫的模式」。

對於下一個宣洩出口，CNN引述多名消息人士指出，川普應會集中注意力在特赦方面，下一輪特赦可能最快在美東時間周四（14日）祭出，為的就是要轉移媒體與大眾注意力。

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