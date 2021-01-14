近70年首位！美唯一女死囚「已毒針伏法」　生前勒斃孕婦剖腹取嬰

▲蒙哥馬利是美國去年7月以來，第11名接受注射死刑的囚犯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦政府名單中，唯一女性死刑犯蒙哥馬利（Lisa Montgomery），於美東時間13日凌晨1時31分被注射毒針伏法。她成為美國政府67年來首位執行聯邦死刑的女性，52歲的她在17年前犯下勒斃孕婦再剖腹取嬰案，因手法太過兇殘被判處死刑。

綜合外電報導，蒙哥馬利伏法前被關押在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）監獄，執行死刑前律師在法庭上仍進行數小時的法律攻防，最終聯邦第七巡迴上訴法院撤銷地區法院的暫緩判決，最高法院也駁回其他上訴法院裁決，為執行死刑鋪平道路。

蒙哥馬利先是在距離行刑室不遠的牢房等待，隨後接受注射死刑，死亡時間為13日凌晨1時31分，比原定時間延遲7.5小時。

亨利此前在法庭上曾提出蒙哥馬利患有妄想症，因童年遭遇可怕虐待，在她的妄想中自己是懷孕的，因受到「嚴重精神疾病與童年創傷的毀滅性影響」下，她才會犯下殺人取嬰的犯行。然而檢方指出蒙哥馬利費時數星期謀劃犯案，甚至上網找如何剖腹生產的資料，因此於2007年贊成判決她死刑。

蒙哥馬利辯護律師亨利（Kelley Henry）在死刑執行當天氣憤表示，「一個失敗政府的噬血渴望在今晚展露無疑，每一個參與蒙哥馬利死刑執行的人都該感到羞恥。」

亨利解釋自己並不否認蒙哥馬利的確犯了罪，但他相信美國司法系統並沒有給予蒙哥馬利一個適當的裁決，「這個失敗的政府把自己加進一長串錯待蒙哥馬利的人和機構名單之中，我們應該要認知到蒙哥馬利的死刑執行代表什麼，是當局惡毒、不法和完全不必要的權力運用。我們不能讓這種事情發生。」他說過去8年來和另外2位律師為蒙哥馬利辯護，「我們愛她，她也愛我們」，而蒙哥馬利說出的故事與真相能夠幫助其他女性。

執行日期原訂在去年12月8日，但蒙哥馬利律師團隊在11月探監後傳出確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），無法及時提出赦免請求，因此法院同意延後行刑，並將日期改至本月12日。

蒙哥馬利是美國去年7月以來，第11名接受注射死刑的囚犯，也是美國政府67年以來首位接受聯邦死刑的女性。