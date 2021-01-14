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拜登就職日華府「重兵部署2萬人」維安　川普喊話勿暴力：非我立場

▲▼川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普呼籲拜登就職日當天杜絕暴力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國國會上周遭到民眾闖入，情治單位也示警20日新任總統就職典禮可能出亂。對此，美國總統川普發出聲明呼籲不要有任何形式的暴力、違法或破壞行為，「這不是我的立場」。

美國國會6日遭到川普支持者闖入大肆破壞，造成一名國會警察在內的5人喪命、多人受傷。川普因為被認為需為這起暴力事件負責，國會正對此進行彈劾辯論。

在聯邦眾議院辯論之際，川普今天發出聲明表示，鑑於有報告指出會有更多示威活動，他敦促勿有任何形式的暴力行為、勿違法，也不要有破壞行為，「這不是我的立場，也不是美國的立場」。他呼籲「所有」美國人協助緩解緊張局勢並平息怒氣。

在上週美國國會暴力事件後，聯邦調查局（FBI）警告，有人計劃在20日新任總統拜登（Joe Biden）就職典禮前，在華府以及全美50州首府發動武裝抗議。

為因應就職典禮可能發生的事端，川普日前宣布哥倫比亞特區進入緊急狀態，時間持續至24日。美國國土安全部也透過聲明表示，指示特勤局（Secret Service ）將就職典禮國安特別安全事件行動從原先的19日提早自今天啟動。

此外，美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）日前也表示，已批准出動1萬5000名國民兵，維護就職典禮安全。他指出，已有6200名國民兵部署在華府，計劃週末之前出動總數1萬名兵員，並計劃在就職典禮前再出動5000人。這些國民兵屆時將配備鎮暴裝備和武器。

華府警察局今天表示，將再增派5000名國民兵，這讓就職典禮前後進駐華府的國民兵人數將達到2萬名。

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