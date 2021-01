美國務卿不甩彈劾「平行世界發文」　挺川普拿諾貝爾和平獎

▲2020年9月,川普在白宮與以色列總理、巴林外長以及阿聯酋外長會晤。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)13日發布多則推文,回顧川普總統任內達成的各項成就,如促進以阿和平、剿滅伊斯蘭國等「輝煌政績」。但貼文似乎和美國當前情勢處在平行世界,因6日國會山莊暴亂全球譁然,史無前例的暴力事件造成一名國會警察在內的5死結果,川普也在13日正式被眾議院通過彈劾,成為美國史上第一位任內兩次面臨彈劾的總統。

國務卿蓬佩奧在推特為被「鎖帳」的川普發聲,在距離任期結束剩不到7天時,開始回顧川普政府過去4年的政績。包括2019年狙殺恐怖組織伊斯蘭國(簡稱IS或Daesh)首腦巴格達迪(Abu Bakr Al-Baghdadi),以及蓋達組織繼承人、奧薩瑪·賓拉登(Osama bin Laden)之子哈姆紮(Hamza bin Laden),還有最終消滅一度雄踞敘利亞與伊拉克的整個伊斯蘭國,儘管至今仍有餘黨在不同國家肆虐。

In 2019, ​we took out ISIS terrorist ​Abu Bakr Al-Baghdadi & al-Qa'ida terrorist Hamza bin Laden. US leadership + Global @Coalition = Dead Bad Guys. That's #EffectiveMultilateralism. pic.twitter.com/rDpdx5iOWO