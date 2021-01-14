美國務卿不甩彈劾「平行世界發文」　挺川普拿諾貝爾和平獎

▲2020年9月，川普在白宮與以色列總理、巴林外長以及阿聯酋外長會晤。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發布多則推文，回顧川普總統任內達成的各項成就，如促進以阿和平、剿滅伊斯蘭國等「輝煌政績」。但貼文似乎和美國當前情勢處在平行世界，因6日國會山莊暴亂全球譁然，史無前例的暴力事件造成一名國會警察在內的5死結果，川普也在13日正式被眾議院通過彈劾，成為美國史上第一位任內兩次面臨彈劾的總統。

國務卿蓬佩奧在推特為被「鎖帳」的川普發聲，在距離任期結束剩不到7天時，開始回顧川普政府過去4年的政績。包括2019年狙殺恐怖組織伊斯蘭國（簡稱IS或Daesh）首腦巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi），以及蓋達組織繼承人、奧薩瑪·賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden），還有最終消滅一度雄踞敘利亞與伊拉克的整個伊斯蘭國，儘管至今仍有餘黨在不同國家肆虐。

In 2019, ​we took out ISIS terrorist ​Abu Bakr Al-Baghdadi & al-Qa'ida terrorist Hamza bin Laden. US leadership + Global @Coalition = Dead Bad Guys. That's #EffectiveMultilateralism. pic.twitter.com/rDpdx5iOWO — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2021

另一張照片則是促進以阿和平的歷史時刻，2020年9月，美國總統川普站在白宮南草坪陽台上，在他身旁的還有以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、阿拉伯聯合大公國外交部長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan），以及巴林外交部長札亞尼（Abdullatif al-Zayani）。他們一同對媒體揮手，象徵中東邁向地緣和平的重要一步。

蓬佩奧在該則照片回顧上簡短寫下「CC：諾貝爾和平獎」，意即表態認為川普在促進世界和平上不遺餘力，理應得到擁有崇高地位的諾貝爾和平獎。