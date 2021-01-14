英單日1564病歿創新高！　2月中開學日擬再延後

▲英國首相強生表示，若要在2月中恢復開學，還有許多條件需要滿足。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦13日專電

英國今天新增1564 人病故，破疫情爆發以來紀錄。政府原本預估學校可以在2月中旬開學，但從目前疫情發展情勢看來，開學日恐怕得再次延後。

英國今天新增1564人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）28天內病故，是疫情爆發以來最慘重的一天，總計病故人數達到8萬4757人。不過新增確診病例從今年初一度破6萬，下降到4萬7525人。

《每日郵報》報導，英國從疫情爆發以來，病故人數最高的前3名都出現在2021年，8日病故1325人目前排在第2位。

隨著疫情持續延燒，政府希望讓學校最快在2月中旬解禁開課的計畫恐泡湯。

英國廣播公司（BBC）報導，英國首相強生（Boris Johnson）下午在議會透過視訊方式與議員討論防疫對策。教育委員會主席、議員哈伯特（Robert Halfon）詢問具體計畫。

強生表示，政府的前提是讓學校「盡可能儘快開學」，不過是否能在2月中旬開學還有許多條件需要滿足，包括疫苗接種計畫進度必須順利，且疫苗必須對南非及巴西變種病毒有效。

但強生也強調，目前並沒有證據顯示疫苗對這2種變種病毒失效。他表示，其他條件還包括封城措施必須出現成效等。

不僅英格蘭地區疫情緊急，蘇格蘭同樣疫情升溫。蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天宣布從16日起進一步緊縮限制，取消不必要商品的到店取貨服務。

施特金宣布，未來除了必要商品像是衣物、鞋子、嬰兒用品等，其他商品將不能提供到店取貨，而且顧客取貨時不能進入店內，必須在室外進行。餐點外帶也不允許顧客進門點餐，一切都必須在門口完成。

施特金呼籲民眾嚴格做到封城措施的宗旨，不要只是字面上遵守。

她說：「不要一直思考在不違規的情況下，如何和別人有最大範圍的交流，而是要把交流縮減到最少，同時也能讓病毒傳播的可能性縮減到最小。」